असम सीएम के बयान पर बांग्लादेश का विरोध, भारतीय राजनयिक को तलब

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणियों पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा हाल ही में दिए गए कुछ बयानों पर औपचारिक रूप से अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई है। बांग्लादेश ी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, महानिदेशक (दक्षिण एशिया) इशरत जहां ने गुरुवार को भारत ीय राजनयिक पवन बाधे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं और असंतोष को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इशरत जहां ने भारत ीय राजनयिक को बताया कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध ों की भावना को कमजोर करने का काम करते हैं। उन्होंने इन बयानों को न केवल अपमानजनक बताया बल्कि बांग्लादेश की ओर से गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। इशरत जहां ने इस अवसर पर संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय संयम और विवेक बरतने के महत्व पर विशेष जोर दिया। दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले सप्ताह अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि असम पुलिस ने 20 विदेशी नागरिक ों को पकड़ा है, जिनकी पहचान बांग्लादेश ी नागरिक के रूप में की गई है, और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। सरमा ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'बदतमीज़ लोगों को नरम भाषा समझ में नहीं आती। हम असम से घुसपैठियों को बाहर निकालते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं। कल रात 20 अवैध बांग्लादेश ियों को वापस भेज दिया गया।' इस बयान ने बांग्लादेश में काफी आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि इसे बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील माना जा रहा है। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ को कमज़ोर करते हैं, और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश ी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अवैध प्रवासन एक जटिल मुद्दा है, और इसे दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि एकतरफा बयानों के माध्यम से। यह घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ों के लिए एक नाजुक मोड़ पर आया है। पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों के बीच संबंध ों में उतार-चढ़ाव आया है। साल 2024 में बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद, दोनों देशों के बीच संबंध ों में काफी गिरावट आई थी। ऐसा माना जाता है कि अंतरिम सरकार ने भारत के साथ कुछ विवाद ास्पद मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि, फरवरी में हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने पर, भारत और बांग्लादेश दोनों ही द्विपक्षीय संबंध ों को फिर से मजबूत करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में, असम के मुख्यमंत्री का बयान एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है, और बांग्लादेश सरकार ने भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश का मानना है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधिकारी ऐसे बयान न दें जो दोनों देशों के बीच संबंध ों को नुकसान पहुंचाएं। बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, और दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव को दूर किया जा सके। इस मामले में, बांग्लादेश सरकार ने भारत से उम्मीद जताई है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएगा.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा हाल ही में दिए गए कुछ बयानों पर औपचारिक रूप से अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, महानिदेशक (दक्षिण एशिया) इशरत जहां ने गुरुवार को भारतीय राजनयिक पवन बाधे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर बांग्लादेश की चिंताओं और असंतोष को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इशरत जहां ने भारतीय राजनयिक को बताया कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों की भावना को कमजोर करने का काम करते हैं। उन्होंने इन बयानों को न केवल अपमानजनक बताया बल्कि बांग्लादेश की ओर से गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। इशरत जहां ने इस अवसर पर संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय संयम और विवेक बरतने के महत्व पर विशेष जोर दिया। दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले सप्ताह अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि असम पुलिस ने 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में की गई है, और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। सरमा ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'बदतमीज़ लोगों को नरम भाषा समझ में नहीं आती। हम असम से घुसपैठियों को बाहर निकालते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं। कल रात 20 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया गया।' इस बयान ने बांग्लादेश में काफी आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि इसे बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील माना जा रहा है। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ को कमज़ोर करते हैं, और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अवैध प्रवासन एक जटिल मुद्दा है, और इसे दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि एकतरफा बयानों के माध्यम से। यह घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के लिए एक नाजुक मोड़ पर आया है। पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव आया है। साल 2024 में बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद, दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी। ऐसा माना जाता है कि अंतरिम सरकार ने भारत के साथ कुछ विवादास्पद मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि, फरवरी में हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने पर, भारत और बांग्लादेश दोनों ही द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में, असम के मुख्यमंत्री का बयान एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है, और बांग्लादेश सरकार ने भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश का मानना है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधिकारी ऐसे बयान न दें जो दोनों देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाएं। बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, और दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव को दूर किया जा सके। इस मामले में, बांग्लादेश सरकार ने भारत से उम्मीद जताई है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएगा





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