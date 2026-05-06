असम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और हिमंता बिस्वा सरमा के कांग्रेस पर तीखे प्रहार

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के धुरंधर मौजूद हैं जो गुप्त रूप से पार्टी की मदद कर रहे हैं।
असम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। राज्य में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता का विश्वास वर्तमान नेतृत्व में अडिग है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक विशेष साक्षात्कार में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने राजनीति क गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने न केवल अपनी जीत का जश्न मनाया बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी पर भी कड़ा प्रहार किया। चुनाव परिणामों की बात करें तो 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटों पर कब्जा जमाया है, जिसमें अकेले बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 92 प्रतिशत रहा, जो किसी भी राजनीति क दल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके साथ ही असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी 10-10 सीटें जीतकर गठबंधन की मजबूती को साबित किया है। हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने साक्षात्कार के दौरान हाल ही में रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर व्यंग्य किया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह फिल्म में खुफिया ऑपरेशनों और प्रभाव की बात की गई है, ठीक उसी तरह बीजेपी के भी धुरंधर कांग्रेस के भीतर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि कांग्रेस के लगभग 30 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके संबंध बीजेपी के साथ काफी गहरे और मधुर हैं। उन्होंने चौंकाने वाली बात यह कही कि इनमें से 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये लोग जासूस हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जासूस नहीं बल्कि राजनेता हैं जिनका अपना करियर है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ये नेता बीजेपी में शामिल होते तो शायद चुनाव नहीं जीत पाते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन पर्दे के पीछे से वे बीजेपी की विचारधारा और कार्यों में मदद करते रहे। यह बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि यह पार्टी के भीतर विश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में कांग्रेस के जनाधार और उसकी सामाजिक बनावट पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस के 19 जीतने वाले उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं और केवल एक हिंदू उम्मीदवार, जय प्रकाश दास, नाउबोइचा सीट से जीत सके हैं। इस आधार पर उन्होंने कांग्रेस को मियां मुसलमान की पार्टी करार दिया और कहा कि असम के हिंदू अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते और न ही उसे वोट देना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक दावा किया कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संकट हो सकता है। कुल मिलाकर, असम का यह चुनाव परिणाम केवल सीटों का खेल नहीं है बल्कि यह राज्य की बदलती राजनीति क और सामाजिक दिशा का संकेत है। 2016 से सत्ता में काबिज बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाकर यह साबित कर दिया है कि उसकी विकासवादी नीतियां और रणनीतियां काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह समय आत्मचिंतन का है क्योंकि वह न केवल अपना आधार खो रही है बल्कि उसके अपने नेता भी दूसरी विचारधारा की ओर झुक रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी समय में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और विपक्ष के भीतर सेंधमारी जारी रख सकती है। असम की इस राजनीति क जीत ने यह भी दर्शाया है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिसे तोड़ना वर्तमान परिस्थितियों में विपक्षी दलों के लिए अत्यंत कठिन है.
असम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। राज्य में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता का विश्वास वर्तमान नेतृत्व में अडिग है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक विशेष साक्षात्कार में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने न केवल अपनी जीत का जश्न मनाया बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी पर भी कड़ा प्रहार किया। चुनाव परिणामों की बात करें तो 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 102 सीटों पर कब्जा जमाया है, जिसमें अकेले बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 92 प्रतिशत रहा, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके साथ ही असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी 10-10 सीटें जीतकर गठबंधन की मजबूती को साबित किया है। हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने साक्षात्कार के दौरान हाल ही में रिलीज हुई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर व्यंग्य किया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह फिल्म में खुफिया ऑपरेशनों और प्रभाव की बात की गई है, ठीक उसी तरह बीजेपी के भी धुरंधर कांग्रेस के भीतर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि कांग्रेस के लगभग 30 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके संबंध बीजेपी के साथ काफी गहरे और मधुर हैं। उन्होंने चौंकाने वाली बात यह कही कि इनमें से 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये लोग जासूस हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जासूस नहीं बल्कि राजनेता हैं जिनका अपना करियर है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ये नेता बीजेपी में शामिल होते तो शायद चुनाव नहीं जीत पाते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन पर्दे के पीछे से वे बीजेपी की विचारधारा और कार्यों में मदद करते रहे। यह बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि यह पार्टी के भीतर विश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में कांग्रेस के जनाधार और उसकी सामाजिक बनावट पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस के 19 जीतने वाले उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं और केवल एक हिंदू उम्मीदवार, जय प्रकाश दास, नाउबोइचा सीट से जीत सके हैं। इस आधार पर उन्होंने कांग्रेस को मियां मुसलमान की पार्टी करार दिया और कहा कि असम के हिंदू अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते और न ही उसे वोट देना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक दावा किया कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संकट हो सकता है। कुल मिलाकर, असम का यह चुनाव परिणाम केवल सीटों का खेल नहीं है बल्कि यह राज्य की बदलती राजनीतिक और सामाजिक दिशा का संकेत है। 2016 से सत्ता में काबिज बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाकर यह साबित कर दिया है कि उसकी विकासवादी नीतियां और रणनीतियां काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह समय आत्मचिंतन का है क्योंकि वह न केवल अपना आधार खो रही है बल्कि उसके अपने नेता भी दूसरी विचारधारा की ओर झुक रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी समय में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और विपक्ष के भीतर सेंधमारी जारी रख सकती है। असम की इस राजनीतिक जीत ने यह भी दर्शाया है कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने एक ऐसा गठबंधन बनाया है जिसे तोड़ना वर्तमान परिस्थितियों में विपक्षी दलों के लिए अत्यंत कठिन है
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