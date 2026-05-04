असम में NDA की ऐतिहासिक जीत, हिमंता बिस्वा सरमा फिर मुख्यमंत्री बनने को तैयार

असम विधानसभा चुनाव 2026 में NDA ने शानदार जीत हासिल की है। हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में NDA गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जीत पर खुशी व्यक्त की है, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं।

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज, 4 मई को घोषित हो गए हैं। 126 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य की सत्ता एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA ) के हिस्से आई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। यह जीत NDA के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य में राजनीति क स्थिरता की ओर इशारा करती है। चुनाव परिणाम ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असम में NDA की मजबूत पकड़ है और जनता ने उनके विकास कार्यों और नीतियों पर विश्वास जताया है। इस जीत के साथ ही, हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और वे राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिमंता बिस्वा सरमा ने असम की जालुकबारी विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बिदीशा नेओग को 89 हजार 434 वोटों के भारी अंतर से हराया है। हिमंता बिस्वा सरमा को इस सीट पर 1 लाख 27 हजार 151 वोट मिले हैं, जो उनकी लोकप्रियता और जनता के विश्वास को दर्शाते हैं। यह जीत उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में एक मजबूत जनादेश प्राप्त किया है। दूसरी ओर, कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई 4 लाख 6 हजार 257 वोटों के साथ जोरहाट सीट से हार गए हैं। बीजेपी नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 2 लाख 3 हजार 182 वोटों से मात दी है। यह हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और राज्य में उनकी राजनीति क स्थिति को कमजोर कर सकती है। चुनाव परिणाम ों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी असम में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम समेत तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, जब सालों की साधना सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वह खुशी आज मैं देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के लोगों को आदरपूर्वक नमन किया है। उन्होंने बीजेपी के अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि उन्होंने एक बार फिर चमत्कार किया है और कमल खिलाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता ने एक नया इतिहास रचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश असम के लिए है। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी की NDA सरकार की 10 साल की लगातार कोशिशों का एक जबरदस्त समर्थन है, जो सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील असम बनाने के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और समर्थन उनकी बेहतर सेवा करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के वादे को और मजबूत करता है। राहुल गांधी ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि असम और बंगाल ऐसे मामले हैं जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से सहमति जताई और कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। उन्होंने कहा कि यह प्लेबुक पहले भी देखी गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 में। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव चोरी और संस्था चोरी हो रही है। असम में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था और इस बार चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, NRC, CAA, बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों की स्थिति और विकास जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इन मुद्दों ने मतदाताओं के फैसले को प्रभावित किया और चुनाव परिणाम ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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