असम की राजनीति में जेएमएम का उदय: क्या हेमंत सोरेन दोहराएंगे बीजेपी का बंगाल मॉडल?

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक नई राजनीतिक बिसात बिछाई है, जो काफी हद तक बीजेपी की पश्चिम बंगाल वाली रणनीति से प्रेरित नजर आती है।

भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच अब एक नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने असम की राजनीति में अपनी दस्तक दी है। राजनीति क गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या हेमंत सोरेन असम में वही रास्ता अपना रहे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनाया था। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने बंगाल में जिस तरह से शून्य से शुरुआत कर खुद को शिखर तक पहुँचाया था, ठीक उसी धीमी लेकिन बेहद ठोस रणनीति की बुनियाद अब जेएमएम असम में रख रही है। यह केवल एक चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक दूरगामी राजनीति क विजन है जिसमें शुरुआती हार को स्वीकार कर भविष्य के लिए जमीन तैयार की जा रही है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल में जीरो से हीरो बनने के सफर पर नजर डालें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। साल 2006 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति बेहद दयनीय थी, जहाँ उन्हें महज 1.

93 प्रतिशत वोट मिले थे और पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। इसके बाद 2011 के चुनावों में एनडीए के साथ गठबंधन के बावजूद उनका वोट शेयर केवल 4.06 प्रतिशत रहा और वे एक भी सीट नहीं जीत सके। लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना जारी रखा। 2016 के चुनाव एक मोड़ लेकर आए, जहाँ बीजेपी ने 10.16 प्रतिशत वोट हासिल किए और पहली बार 3 सीटों पर कब्जा जमाया। यह जीत संख्या में छोटी थी, लेकिन इसने संदेश दे दिया कि टीएमसी के वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। 2021 तक पहुँचते-पहुँचते यह ग्राफ तेजी से बढ़ा और पार्टी 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई। वहीं, 2026 के अनुमानित या projected आंकड़ों के अनुसार, पार्टी ने 45.84 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 207 सीटों पर कब्जा जमाकर सबको चौंका दिया। यह यात्रा साबित करती है कि निरंतरता और सही रणनीति से किसी भी अभेद्य किले को ढहाया जा सकता है। इसी पैटर्न को अब असम में जेएमएम दोहराने की कोशिश कर रही है। हालिया असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह संकेत दिया है कि हेमंत सोरेन ने वहाँ एक बीज बो दिया है। जेएमएम ने इस बार केवल 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और हालांकि वे एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 1.16 प्रतिशत वोट हासिल किए। पहली नजर में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 14 सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे और 2 सीटों पर वे दूसरे स्थान तक पहुँचे। कुल मिलाकर पार्टी को 2,51,350 वोट मिले। यह इस बात का प्रमाण है कि असम के एक विशेष वर्ग के बीच जेएमएम ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। पार्टी ने चुनाव से पहले किंगमेकर बनने के बड़े दावे किए थे, जो शायद चुनावी नतीजों में तुरंत सच नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर पैदा की है। हेमंत सोरेन की इस रणनीति का मुख्य केंद्र असम के चाय बागान मजदूर और आदिवासी समुदाय यानी टी-ट्राइब वोट बैंक है। जेएमएम का मानना है कि इन समुदायों की समस्याएं और उनकी पहचान झारखंड के आदिवासियों से काफी मिलती-जुलती है। यदि जेएमएम इसी तरह धीरे-धीरे अपनी पैठ बढ़ाती रही और चाय बागानों के श्रमिकों के बीच अपनी स्वीकार्यता सुनिश्चित कर ली, तो वह आने वाले समय में असम की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। जिस तरह बीजेपी ने बंगाल में दशकों तक मेहनत की, उसी तरह हेमंत सोरेन भी असम में एक दीर्घकालिक राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर यह ग्राफ इसी तरह ऊपर की ओर बढ़ता रहा, तो जेएमएम भविष्य में असम की सत्ता की चाबी रखने वाली पार्टी बन सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या समय के साथ जेएमएम के वोट प्रतिशत में वही उछाल आता है जो कभी बंगाल में बीजेपी के मामले में देखा गया था





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