असम, केरल और पुडुचेरी में रिकॉर्ड वोटिंग, चुनाव आयोग के आंकड़ों का इंतजार

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों में भारी मतदान हुआ। असम में 85.89%, पुडुचेरी में 89.87% और केरल में 78.27% वोटिंग दर्ज की गई। असम में 51 साल तक कांग्रेस का दबदबा रहा, जबकि पुडुचेरी में 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे। केरल में 49 साल में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई।

असम के इतिहास में 85.89% वोटिंग: पुडुचेरी में करीब 90% मतदान, केरल म में 49 साल में दूसरी रिकॉर्ड वोटिंग। गुरुवार को असम , केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। असम में 1950 में राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा 85.89% वोटिंग हुई। इससे पहले 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। वहीं, पुडुचेरी में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 89.87% मतदान हुआ। इससे पहले का रिकॉर्ड 85% (2006, 2011 और 2016 विधानसभा चुनाव ) का था। केरल में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यहां 78.

27% वोट डाले गए। 1977 में रिकॉर्ड 79.2% मतदान हुआ था। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े 9 अप्रैल की रात 11.30 बजे तक के हैं, चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा जारी करना बाकी है। असम में 26 से ज्यादा जिलों में 80% से ऊपर वोटिंग हुई, जहां 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा। 35 जिलों में से 26 से ज्यादा जिलों में 80% से ऊपर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 95.56% मतदान साउथ सलमारा मनकचर जिले में हुआ, जबकि सबसे कम 75.25% वोटिंग वेस्ट कार्बी एंगलोंग में हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असमिया समाज और बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों के बीच वोटिंग में प्रतिस्पर्धा रही। पारंपरिक रूप से सक्रिय रहने वाले समाज ने ज्यादा मतदान किया, जबकि जिन समाजों में पहले ज्यादा मतदान नहीं होता था, उन्होंने भी इस बार बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। केरल के कोझिकोड में सबसे ज्यादा 81.32% वोटिंग दर्ज की गई। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 2.6 करोड़ मतदाता थे, जबकि 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। राज्य के 14 जिलों में से दो जिलों में 80% से ऊपर मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 81.32% वोटिंग कोझिकोड में हुई, जबकि सबसे कम 70.76% मतदान पथनमथिट्टा में हुआ। केरल में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुन रहे हैं। भाजपा ने कहा कि इस बार महिला मतदाताओं की वजह से वोटिंग बढ़ी है। CPI(M) नेता सीएन मोहनन ने कहा कि मतदाता सूची से मृतकों और अन्यत्र चले गए लोगों के नाम हटाने से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। BJP नेता केएस शैजू ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि इस बार महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट डाला है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए 10 लाख मतदाताओं ने 89.87% वोटिंग की। केंद्र शासित प्रदेश में कुल दो जिले हैं, जहां पुडुचेरी जिले में 90.47% और करईकल में 86.77% वोटिंग हुई। पुडुचेरी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी वोटिंग हुई है। अब तीनों राज्यों में चुनावी समीकरण को समझें… असम में 76 सालों में 15 मुख्यमंत्री बने, जिसमें कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस ने करीब 51 साल तक सत्ता संभाली, जबकि 1978 में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। असम गण परिषद (AGP) 1985 में उभरी और कांग्रेस को चुनौती दी। इसके बाद 2001 में कांग्रेस के तरुण गोगोई ने लगातार 3 चुनाव जीते और 15 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली। 2016 में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई, सर्बानंद सोनोवाल सीएम बने। 2021 में हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल किया। हिमंता कांग्रेस, AGP और बीजेपी तीनों से जुड़े रहे हैं। केरल में 1956 में राज्य बनने के बाद 12 मुख्यमंत्री बने, जिसमें 6 लेफ्ट और 4 कांग्रेस के रहे। CPI(M) के ई.के. नयनार 11 साल तक सीएम रहे। 1980 में UDF और LDF के बीच राजनीति शुरू हुई, जिन्होंने बारी-बारी सरकार चलाई, लेकिन 2021 में यह परंपरा टूटी। CPI(M) के पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार सीएम पद संभाला, जो 70 सालों में एक रिकॉर्ड है। पुडुचेरी में 1963 में विधानसभा गठन के बाद 10 मुख्यमंत्री बने, जिसमें 7 कांग्रेस के रहे, जिन्होंने 32 साल सत्ता संभाली। DMK और AIADMK जैसी द्रविड़ पार्टियों ने भी सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस का शासन 2011 तक चला, जिसके बाद एन. रंगासामी ने AINRC बनाकर सत्ता हासिल की





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