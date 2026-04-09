असम, केरल और पुडुचेरी में आज वोटिंग: 296 सीटों पर मतदान, 10 लाख पहली बार डालेंगे वोट

आज तीन राज्यों, असम, केरल और पुडुचेरी में 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगभग 10 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। केरल में जहां पिनराई विजयन हैट्रिक के लिए मैदान में हैं, वहीं असम में भाजपा और पुडुचेरी में एन. रंगासामी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

आज तीन राज्यों में 296 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें असम , केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। इन तीनों राज्यों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लगभग 10 लाख से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल में 70 वर्षों में पहली बार कोई मुख्यमंत्री हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में भाजपा हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं, पुडुचेरी में कांग्रेस से अलग हुए एन.

रंगासामी पांचवीं बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। असम में 126 सीटों के लिए 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में 2.71 करोड़ मतदाता 890 उम्मीदवारों में से अपने नेता का चुनाव करेंगे। पुडुचेरी में 20 पार्टियों के 294 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।\असम में, पिछले 76 वर्षों में 15 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनमें सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा। लगभग 51 वर्षों तक कांग्रेस के 10 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया। 1978 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा थे। हालांकि, दो साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। 1985 में 'असम गण परिषद' एक नई क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस को चुनौती दी। प्रफुल्ल कुमार महंत AGP के मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए। इसके बाद, 2001 में तरुण गोगोई ने लगातार तीन चुनाव जीते और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 2016 में, भाजपा ने असम में पहली बार सरकार बनाई, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 2021 में, भाजपा ने फिर से बहुमत हासिल किया और हिमंता बिस्व सरमा ने सत्ता संभाली। हिमंता के कांग्रेस, AGP और बीजेपी तीनों से संबंध रहे हैं। असम एशिया की पहली तेल रिफाइनरी का घर है और कामाख्या देवी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। असम की चाय अपनी मजबूत स्वाद और गहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है, और भारत की लगभग आधी चाय का उत्पादन यहीं होता है। असम ने एक सींग वाले गैंडे को विलुप्त होने से बचाया है, और काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया के 70% एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। माजुली और मानस नेशनल पार्क में पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है। डिगबोई में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी और भारत का पहला तेल का कुआं स्थित है। मोरीगांव जिले में 27 हजार करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है, जो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा निजी निवेश है।\केरल, मलयालम शब्दों 'केरा' (नारियल) और 'अलम' (भूमि) से बना है, जिसका अर्थ है नारियल की भूमि। केरल में सालाना लगभग 550 करोड़ नारियल उगते हैं, जो देश का एक-चौथाई हिस्सा है। यह भारत का पहला जीरो-हंगर स्टेट है। नीति आयोग के अनुसार, यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी देश में सबसे कम है। केरल के हर तीसरे परिवार का सदस्य विदेश में रहता है। केवल पिनराई विजयन ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री बने हैं





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