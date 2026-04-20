असम: चुनाव ड्यूटी पर लापता हुए पोलिंग अधिकारी का शव 10 दिन बाद जंगल से बरामद

असम के कार्बी आंगलोंग में चुनाव ड्यूटी के दौरान लापता हुए पोलिंग अधिकारी कॉर्नेलियस किंडू का शव 10 दिन बाद एक पहाड़ी जंगल से सड़ी-गली हालत में मिला है।

असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ चुनाव ड्यूटी में तैनात एक पोलिंग अधिकारी का शव 10 दिन बाद बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कॉर्नेलियस किंडू के रूप में हुई है, जो पिछले 9 अप्रैल से लापता थे। वे सरपो काथार एलपी स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 19 पर तीसरे मतदान अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। घटना के विवरण के अनुसार, मतदान के दिन उन्होंने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए अपना कार्यस्थल छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही उनका कोई अता-पता नहीं था। उनके

लापता होने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और प्रशासन ने उनकी तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि किंडू की तलाश के लिए ड्रोन और स्थानीय पुलिस की विभिन्न टीमों का सहारा लिया गया था। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों की गहन तलाशी के बावजूद, पुलिस उन्हें खोजने में विफल रही। अंततः रविवार, 19 अप्रैल को रोंगवोंग क्षेत्र में लकड़ियां इकट्ठा करने गए कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने सड़ी-गली अवस्था में एक शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। कार्बी आंगलोंग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पुष्पराज सिंह ने पुष्टि की है कि शव की पहचान शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉर्नेलियस किंडू के रूप में की गई है। शव की स्थिति काफी खराब थी और वह नग्न अवस्था में मिला, जिससे स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं और डर का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच और एसएसपी पुष्पराज सिंह के बयानों के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक को कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद वे भटकते हुए घने जंगल के भीतर चले गए होंगे और वहां गिरने से उनकी मौत हुई। हालांकि, अपहरण या किसी आपराधिक षड्यंत्र से फिलहाल पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इस घटना ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात कर्मियों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाला जा सके। प्रशासन ने परिवार को सूचित कर दिया है और मामले की गहनता से पड़ताल जारी है ताकि कोई भी पहलू अनसुना न रह जाए





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