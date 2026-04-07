असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पुनर्परीक्षा: 18-19 अप्रैल को होगी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (विज्ञापन-51) की पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को आयोजित करेगा। परीक्षा छह जिलों में 53 केंद्रों पर होगी। परीक्षा से जुड़ी जानकारी और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीखें यहां देखें।

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज । उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन-51 के तहत निरस्त की जा चुकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की पुनर्परीक्षा 18 एवं 19 अप्रैल को छह जिलों के 53 केंद्रों पर आयोजित करेगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा जनपद के बारे में अग्रिम सूचना भी आयोग की वेबसाइट upessc .up.gov.

in पर जारी कर दी गई है, जिसे बुधवार, 8 अप्रैल से देखा जा सकता है। परीक्षा के लिए आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी सहित छह जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।\परीक्षा, जिसे पहले 16 और 17 अप्रैल 2025 को इन्हीं जिलों में 52 केंद्रों पर आयोजित किया गया था, को गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 जनवरी 2026 को रद्द कर दिया गया था। अब पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में एक की वृद्धि की गई है। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके और आवश्यक विवरण भरकर अपने परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना देख सकते हैं। वेबसाइट पर तिथिवार, विषयवार और पालीवार विवरण प्रदर्शित किया गया है।\इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। यह परीक्षा 910 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसके लिए लगभग 83,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आयोग ने परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नज़र रखें। परीक्षा के दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, जिसमें मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है और उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता है। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न देने की सलाह दी जाती है और उन्हें केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए, उम्मीदवार आयोग से संपर्क कर सकते हैं। आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है ताकि उम्मीदवार आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। परीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी, और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेंगे





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