अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक कलाकार को गिरफ्तार किया

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। पुलिस ने एक कलाकार को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से फरार था। यह कलाकार हेमंत नगीनदास मोदी है, जिसे 2014 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। पुलिस ने एक कलाकार को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से फरार था। यह कलाकार हेमंत नगीनदास मोदी है, जिसे 2014 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार, हेमंत ने अपनी पहचान बदल ली और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हो गया। उसने कई फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज में काम किया और बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। हेमंत को साल 2005 में हुए एक हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फरारी के बाद उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली और थिएटर और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। उसने कई चर्चित प्रोजेक्ट्स में काम किया और लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसे वापस मेहसाणा जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जहां उसे अपनी बाकी बची उम्रकैद की सजा पूरी करनी होगी.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक चौंकाने वाला मामला सामने लाया है। पुलिस ने एक कलाकार को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से फरार था। यह कलाकार हेमंत नगीनदास मोदी है, जिसे 2014 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार, हेमंत ने अपनी पहचान बदल ली और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हो गया। उसने कई फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज में काम किया और बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। हेमंत को साल 2005 में हुए एक हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। फरारी के बाद उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली और थिएटर और मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा। उसने कई चर्चित प्रोजेक्ट्स में काम किया और लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसे वापस मेहसाणा जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जहां उसे अपनी बाकी बची उम्रकैद की सजा पूरी करनी होगी





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