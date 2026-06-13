अहमदाबाद हवाईअड्डे पर टॉयलेट में पाई गई 4.26 करोड़ मूल्य की सोने की तस्करी

दुबई से आयी इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिले सोने के बिस्किट, जिसकी कीमत 4.26 करोड़ रुपये थी, पर अहमदाबाद कस्टम ने तुरंत पीछे के केस की जाँच आरम्भ की।

दुबई से हिन्दीं प्रवास करते हुए इंडिगो विमान अनजाने में एक सोने की चूक का मंच बन गया। अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर होने वाली यह घटना 12 जून को शुरू हुई जब कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 6E-1478 नंबर की उड़ान का पता चलने पर तुरंत कार्यवाई शुरू की। इक विमान के टॉयलेट में लगे स्पीकर बॉक्स के अन्दर एक सम्भवतः अनदेखा स्थान पाया गया, जहाँ काले प्लास्टिक टेप में बँधे 24 पाउच छिपे हुए थे। इन पाउचों को खोलने पर 24 कैरेट शुद्धता वाले 24 बिस्किट निकल आए। कुल वजन 2,799.

3 ग्राम रहा, जिसकी वर्तमान बाजार दर लगभग 4.26 करोड़ रुपये थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि सोने पर अभी तक किसी का दावा दर्ज नहीं हुआ था। कस्टम्स एक्ट के तहत बिना दावे वाली वस्तु माने जाने के कारण यह सोना ज़ब्त कर लिया गया। आगे की जांच में अधिकारी यह कोशिश कर रहे हैं की यह सोना कैसे विमान के टॉयलेट तक पहुँचा, और इसके पीछे कौन या कौनसे नेटवर्क संभावित रूप से कार्यरत हैं। के साथ साथ एविएटर, एयरलाइन, और कस्टम्स की पहुँच से मिले सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रहे हैं। यह घटना एक नई प्रबंधन चुनौतियों और तस्करी के खिलाफ लैगेल संचालकीय नयी नीतियों को उजागर कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह पहले के एक दिन के ही जिस वेरावल यात्री को 60 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के हारों के साथ पकड़ा गया था, की याद दिलाती है। इस प्रकार, अहमदाबाद हवाईअड्डे पर लगातार सोने की तस्करी के मामलों से यह स्पष्ट है की तस्कर आसानी से उपलब्ध कम पूर्णताओं का उपयोग करके सोने को छिपाने के लिए नए तरीक़े खोजते रहते हैं। कस्टम अधिकारियों का इस दिशा में सतर्क रहना, संभावित योजना को पहचानना और तस्करी को रोकना आवश्यक हो गया है। इस घटना से यह सबक मिलता है कि विदेशी उड़ानों पर निरीक्षण और कंट्रोल को और भी कड़ी तरह से सुनिश्चित किया जाए ताकि इसी तरह के अवैध व्यवहार को रोका जा सके। विश्व स्तर पर हो रहे सुरक्षा मानदंडों के अनुकूल, इस प्रकार के धोखे को रोकने के लिए हवाईअड्डे और विमानों में अधिक उन्नत स्कैनिंग और डेटा एनालिसिस का समावेश अस्पष्‍ट रहेगा। इस समाचार के रोचक पहलू को देखते हुए, यह रिपोर्ट टॉयलेट और सीसीटीवी आधारित अन्वेषण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। विशेष रूप से यह केस कस्टम अधिकारियों के लिये एक नया चुनौतीपूर्ण परिदृश्य उत्पन्न करता है जिसे हल करना आवश्यक है। इस प्रकार की तस्करी के खिलाफ जागरूकता और अधिक कड़े नियमों के पारदर्शी पालन से कहीं बेहतर अपनी जगह बना सकेगा





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समुद्र सागर तस्करी कस्टम विभाग अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट सोने की तस्करी

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