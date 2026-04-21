आंखों की समस्याओं के पीछे छिपा है पित्त असंतुलन, जानें आयुर्वेदिक उपाय और बचाव के तरीके

क्या सुबह उठते ही आपकी आंखों में जलन, भारीपन और चिपचिपाहट होती है? यह केवल थकान नहीं बल्कि शरीर में पित्त और टॉक्सिन के बढ़ने का संकेत हो सकता है। जानिए इसके कारण और बचाव के उपाय।

आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा मानी जाती हैं, जिनकी देखभाल करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक युग में डिजिटल उपकरणों का उपयोग हमारी जीवनशैली का अभिन्न अंग बन चुका है। आज के समय में हमारा अधिकांश समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है, जिसके कारण आंखों में भारीपन, सूखापन और पानी आने जैसी समस्याएं एक आम बात बन गई हैं। हालांकि, इन समस्याओं को अक्सर केवल डिजिटल थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको

आंखों में भारीपन, तेज जलन या चिपचिपाहट का अनुभव होता है, तो यह केवल सामान्य थकान नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के भीतर किसी आंतरिक गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, आंखों की इन समस्याओं का सीधा संबंध शरीर में पित्त दोष के असंतुलन से होता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार, आंखों में होने वाली जलन या भारीपन शरीर के बढ़े हुए पित्त का प्रत्यक्ष परिणाम है। पित्त का असंतुलन केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर में गर्मी और टॉक्सिन के बढ़ने का स्पष्ट संकेत देता है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे देर रात तक स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग करना, नींद पूरी न होना, अनुचित खान-पान और लिवर पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव। आयुर्वेद में यह स्पष्ट किया गया है कि आंखें, पित्त, रक्त, पाचन तंत्र और लिवर एक-दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब लिवर पर दबाव बढ़ता है, तो यह पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। खराब पाचन रक्त की गुणवत्ता को बिगाड़ता है, जिससे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और अंततः इसका सबसे गहरा असर हमारी आंखों पर दिखाई देता है। यह एक पूरी श्रृंखला है जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों और खान-पान की आदतों पर निर्भर करती है। इस स्थिति से राहत पाने के लिए जीवनशैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करना अनिवार्य है। सबसे पहले, अपने रात्रि भोजन को हल्का और सुपाच्य रखें, क्योंकि भारी भोजन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालता है। सुबह उठते ही आंखों को स्वच्छ और ठंडे पानी से धोएं, जो आंखों को तुरंत शीतलता प्रदान करता है। दिन में कम से कम दो बार त्रिफला जल का उपयोग करके आंखों को साफ करना काफी फायदेमंद माना गया है। इसके अलावा, आंखों पर खीरा या ककड़ी की स्लाइस रखने से उन्हें प्राकृतिक शीतलता मिलती है। डिजिटल स्क्रीन के उपयोग को सीमित करना और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। आहार की बात करें तो विटामिन ए, सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। अपने दैनिक आहार में आंवला, अनार, गाजर, शकरकंद, कद्दू, पपीता, दूध और अंडों को शामिल करें। ये पोषक तत्व न केवल आंखों की थकान कम करने में मदद करते हैं, बल्कि दृष्टि को बेहतर बनाने और शरीर के पित्त को संतुलित रखने में भी प्रभावी साबित होते हैं





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