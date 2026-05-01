आंग सान सू की को जेल से निकल कर नजरबंदी में रखा गया, म्यांमार में राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़े

म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से निकल कर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है. साथ ही, म्यांमार में राजनीतिक हिंसा के मामले में भी चिंताजनक स्थिति है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज पलटने के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है. हंगरी में फासिज्म का विरोध करने वाली जर्मन कार्यकर्ता को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से निकल कर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है. स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

न्यू डे म्यांमार पोर्टल के मुताबिक इस घोषणा का म्यांमार की सरकारी मीडिया पर प्रसारण किया गया. राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग ने सू की की बची हुई सजा को नजरबंदी में बदल दिया है. राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक बयान का हवाला दे कर चैनल न्यूज एशिया ने यह खबर दी है.

सरकारी प्रसारक एमआरटीवी ने एक तस्वीर दिखाई है जिसमें सू की को लकड़ी की एक बेंच पर बैठे देखा जा सकता है, उनके सामने दो और लोग बैठे हैं जिनकी पहचान नहीं बताई गई है. लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे रहने के बाद जारी हुई यह उनकी पहली तस्वीर है. सू की की सेहत को लेकर हाल के दौर में चिंता तेजी से बढ़ी है.

म्यांमार के कार्यकर्ताओं ने उनके जिंदा होने के सबूत की मांग में अंतरराष्ट्रीय अभियान छेड़ दिया था. 80 साल की सू की को फरवरी, 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद हिरासत में ले लिया गया. उसके बाद से जुंटा ने देश का शासन अपने हाथ में ले लिया. उसके बाद उन्हें लंबे समय के लिए हिरासत में रखा गया. इससे पहले भी वह लगभग 15 साल यंगून के अपने घर में नजरबंदी में बिता चुकी हैं.

जुंटा का विरोध करने के लिए दुनिया भर में उन्हें ख्याति और 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला. बीते कुछ सालों में म्यांमार की जुंटा ने प्रमुख त्यौहारों के मौके पर हजारों कैदियों को माफी दी है. गुरुवार को भी एक बौद्ध पर्व के मौके पर ऐसी माफी दी गई. जिन कैदियों को पूरी तरह से माफ नहीं किया गया उनकी सजा घटाई गई.

आंग सान सू की भी इनमें शामिल हैं. म्यांमार में राजनीतिक हिंसा के मामले में भी चिंताजनक स्थिति है. 1 मई 2026 से प्रेरित हिंसा के सबसे ज्यादा मामले 2016 के बाद 2025 में दर्ज किए गए. विपक्षी वामपंथी दल के पूछे एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है.

इस जवाब में कहा गया है कि संघीय राज्यों में कुल मिला कर 1,598 ऐसे मामले संघीय अपराध पुलिस कार्यालय (बीकेए) 31 जनवरी 2026 तक दर्ज किए गए हैं. ज्यादातर मामलों में शारीरिक नुकसान के संदेह या फिर गंभीर शारीरिक नुकसान होने पर जांच शुरू की गई. इससे एक साल पहले राज्यों ने कुल 1,488 ऐसे मामले दर्ज किए जो दक्षिणपंथी हिंसक अपराधों से प्रेरित थे. 2023 में यह आंकड़ा 1,270 था.

पिछले सालों के आंकड़े देरी से दर्ज कराने की वजह से अब भी बदल सकते हैं. इसका एक कारण यह भी है कि इन घटनाओं की रिपोर्ट पहले राज्य में दर्ज होती है और फिर बीकेए के पास आती है. इन घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारणों का पता बाद में स्पष्ट होता है. दक्षिपंथ से प्रेरित सभी अपराधों की संख्या में 2025 में थोड़ी कमी आई है.

यह 42,788 से घट कर 42,544 पर आ गई है. इस तरह की घटनाओं में देश और उसके प्रतीकों को अपमान करना, नफरत और अपमान को उकसावा देना जैसे अपराध शामिल हैं. हिंसक घटनाओं में हत्या, शारीरिक हिंसा, शांति भंग करना, सड़क यातायात से खतरनाक छेड़छाड़, आजादी छीनना और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विरोध शामिल है.

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए क्रूज पलटने के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है. यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है. हादसे के एक दिन बाद एनडीआरएफ की टीमों ने दो और शव बरामद किए. दुर्घटना के बाद से राहत और बचाव अभियान जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है.

राज्य मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहने हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जान क्यों नहीं बच पाई, इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद स्थिति साफ होगी. वहीं, एक पीड़ित यात्री ने आरोप लगाया है कि क्रूज में यात्रियों को ठीक से लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई गई थीं.

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हादसे में 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और तेज आंधी-तूफान को दुर्घटना का कारण बताया. चश्मदीदों के मुताबिक तेज हवाओं के बावजूद बोट संचालक ने चेतावनी नहीं मानी, जिससे बीच डैम में नाव पलट गई. प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं.

ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज के रास्ते को सभी देशों के कारोबारी जहाजों के लिए पूरी तरह खोलने की घोषणा की है. 2014 से अब तक यह आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है. सुरक्षित रास्ते नहीं मिलने की वजह से लोग मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं. हंगरी की एक अदालत ने फासिज्म का विरोध करने वाली जर्मन कार्यकर्ता को 8 साल जेल की सजा सुनाई. राजनीति में महिलाओं पर पप्पू यादव के बयानों से छिड़ी चर्चा.

सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव के एक बयान से महिलाओं के प्रति राजनेताओं के नजरिए पर चर्चा छिड़ गई है. 33 फीसदी महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आवश्यक दो तिहाई बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका. लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक जर्जर इमारत में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद हो रहा है. महिला आरक्षण पर चर्चा के समय ध्यान रखनी चाहिए ये बातें.

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एक संशोधित कानून के मुताबिक, 17-45 साल के पुरुषों को तीन महीने से ज्यादा समय तक जर्मनी छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी





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