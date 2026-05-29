आंधी-तूफान से जालौन में भारी तबाही, 30 टीमों ने शुरू किया नुकसान का सर्वे

जालौन जिले में गुरुवार रात आए भीषण आंधी-तूफान और बारिश से व्यापक क्षति हुई। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 30 टीमें सर्वे में लगाईं।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गुरुवार देर रात आए भीषण आंधी-तूफान और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। करीब दो घंटे तक चली इस प्राकृतिक आपदा में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। इससे जिले भर में हजारों पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और नुकसान का आकलन करने के लिए 30 टीमें गठित की हैं। तूफान का असर कम होते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह रात करीब साढ़े 12 बजे ही मैदान में उतर गए। उन्होंने शहर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन का दौरा कर वहां आ रही रुकावटों को दूर कराया। सभी तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और सीओ को निर्देश दिए गए कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत पहुंचाएं। रात भर चले बचाव कार्य में सड़कों और गलियों से टूटे पेड़ों और पोलों को हटाया गया। शुक्रवार सुबह जब लोग घरों से निकले तो तूफान का कहर देखकर हैरान रह गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जिले में 10 हजार से अधिक पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं और 300 से अधिक मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से टूट गए हैं। राजस्व विभाग की लेखपालों सहित 30 टीमों ने सुबह से ही सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत कोष से समय पर मदद दी जाए। मौसम विभाग ने अगले दो दिन और खराब मौसम की चेतावनी दी है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। जनपद में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं.

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गुरुवार देर रात आए भीषण आंधी-तूफान और बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। करीब दो घंटे तक चली इस प्राकृतिक आपदा में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। इससे जिले भर में हजारों पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। फसलों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और नुकसान का आकलन करने के लिए 30 टीमें गठित की हैं। तूफान का असर कम होते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह रात करीब साढ़े 12 बजे ही मैदान में उतर गए। उन्होंने शहर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और रेलवे स्टेशन का दौरा कर वहां आ रही रुकावटों को दूर कराया। सभी तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और सीओ को निर्देश दिए गए कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत पहुंचाएं। रात भर चले बचाव कार्य में सड़कों और गलियों से टूटे पेड़ों और पोलों को हटाया गया। शुक्रवार सुबह जब लोग घरों से निकले तो तूफान का कहर देखकर हैरान रह गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जिले में 10 हजार से अधिक पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं और 300 से अधिक मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से टूट गए हैं। राजस्व विभाग की लेखपालों सहित 30 टीमों ने सुबह से ही सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को दैवीय आपदा राहत कोष से समय पर मदद दी जाए। मौसम विभाग ने अगले दो दिन और खराब मौसम की चेतावनी दी है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। जनपद में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं





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जालौन आंधी-तूफान तबाही सर्वे राहत कार्य

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