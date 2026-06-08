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आंधी में बगहा के फाटक की ओवरहेड तार टूटन से देहरादून एक्सप्रेस की ट्रेन रुक गई

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आंधी में बगहा के फाटक की ओवरहेड तार टूटन से देहरादून एक्सप्रेस की ट्रेन रुक गई
बगहाफाटक 51ओवरहेड तार टूटना
📆08-06-2026 15:25:00
📰Dainik Jagran
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आंधी के दौरान फाटक संख्या 51 पर ओवरहेड विद्युत तार टूटने से नरकटियागंज-गोरखपुर रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित हुआ, जिससे देहरादून एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को रुकना पड़ा और यात्रियों को असुविधा हुई।

तेज आंधी के दौरान बगहा के फाटक संख्या 51 के पास ओवरहेड विद्युत तार टूट गया, जिससे नरकटियागंज-गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया। देहरादून एक्सप्रेस एक ही समय में बगहा स्टेशन पर खड़ी रही, जिससे यात्रियों को घंटों तक अड़चन और असुविधा का सामना करना पड़ा। घटना सुबह 6 बजे शुरू हुई आंधी के साथ, जब ओवरहेड तार पर तेज़ झटका लगा और वह टूटकर नीचे गिर गया। रेलवे प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा कारणों से ट्रैक पर ट्रेन चलाने को रोक दिया। स्टेशन पर मौजूद गेटमैन विवेक कुमार{#स्रोत} द्वारा घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद तकनीकी टीम मौके पर तैनात हुई और क्षतिग्रस्त तार की मरम्मत शुरू कर दी। ट्रेन आंधी के बाद रात 8:30 बजे तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही, जबतक कि ओवरहेड वायर सुरक्षित नहीं हो गया। रेलवे कर्मियों ने बुजुर्गों और बुजुर्ग यात्रियों को अलग सीटों पर विश्राम कराने तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर परिस्थितियों का सामना किया। परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए टावर वैगन के साथ तेज़ टीम जहां भेजी गई, और पूरी प्रक्रिया में किसी दुर्घटना या जनहानि की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने बताया कि यह तकनीकी खराबी के बावजूद रेलवे की तत्परता और शीघ्र कार्रवाई से स्थिति सामान्य की जा पाई। इस घटना ने रेल यातायात पर अस्थायी प्रभाव डाला, लेकिन बड़े पैमाने पर सुरक्षा जोखिम घट रहा है। अतः रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस तरह की आपदाओं की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण और रखरखाव को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही, स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध किया गया कि वे मौसम से जुड़ी संभावित आपदाओं के लिए सतर्क रहें और रेलवे स्टेशन से किसी भी असामान्यताओं की तुरंत रिपोर्ट दें। इस प्रकार, तेज आंधी के बावजूद बगहा और आसपास के यात्रियों के लिए सुरक्षित और सामान्य रेलवे सेवा पुनः स्थापित की गई.

तेज आंधी के दौरान बगहा के फाटक संख्या 51 के पास ओवरहेड विद्युत तार टूट गया, जिससे नरकटियागंज-गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया। देहरादून एक्सप्रेस एक ही समय में बगहा स्टेशन पर खड़ी रही, जिससे यात्रियों को घंटों तक अड़चन और असुविधा का सामना करना पड़ा। घटना सुबह 6 बजे शुरू हुई आंधी के साथ, जब ओवरहेड तार पर तेज़ झटका लगा और वह टूटकर नीचे गिर गया। रेलवे प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा कारणों से ट्रैक पर ट्रेन चलाने को रोक दिया। स्टेशन पर मौजूद गेटमैन विवेक कुमार{#स्रोत} द्वारा घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद तकनीकी टीम मौके पर तैनात हुई और क्षतिग्रस्त तार की मरम्मत शुरू कर दी। ट्रेन आंधी के बाद रात 8:30 बजे तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही, जबतक कि ओवरहेड वायर सुरक्षित नहीं हो गया। रेलवे कर्मियों ने बुजुर्गों और बुजुर्ग यात्रियों को अलग सीटों पर विश्राम कराने तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराकर परिस्थितियों का सामना किया। परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए टावर वैगन के साथ तेज़ टीम जहां भेजी गई, और पूरी प्रक्रिया में किसी दुर्घटना या जनहानि की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने बताया कि यह तकनीकी खराबी के बावजूद रेलवे की तत्परता और शीघ्र कार्रवाई से स्थिति सामान्य की जा पाई। इस घटना ने रेल यातायात पर अस्थायी प्रभाव डाला, लेकिन बड़े पैमाने पर सुरक्षा जोखिम घट रहा है। अतः रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस तरह की आपदाओं की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण और रखरखाव को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही, स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध किया गया कि वे मौसम से जुड़ी संभावित आपदाओं के लिए सतर्क रहें और रेलवे स्टेशन से किसी भी असामान्यताओं की तुरंत रिपोर्ट दें। इस प्रकार, तेज आंधी के बावजूद बगहा और आसपास के यात्रियों के लिए सुरक्षित और सामान्य रेलवे सेवा पुनः स्थापित की गई

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बगहा फाटक 51 ओवरहेड तार टूटना देहरादून एक्सप्रेस आंधी

 

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