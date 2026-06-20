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आंध्र प्रदेश में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला, राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है

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आंध्र प्रदेश में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला, राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है
आंध्र प्रदेशसोने का भंडारकुरनूल जिला
📆20-06-2026 02:49:00
📰Dainik Jagran
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आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला है, जिससे राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है और भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इस खजाने के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारियों पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि कुरनूल के जोन्नागिरी गांव में लगभग एक दशक पहले ही सोने के खनन के लिए 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला है, जिससे राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है और भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इस खजाने के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारियों पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि कुरनूल के जोन्नागिरी गांव में लगभग एक दशक पहले ही सोने के खनन के लिए 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, शुरुआती दौर में केवल 500 एकड़ क्षेत्र में ही खोज कार्य किया जा सका था, जहां लगभग 13 टन सोना मिलने की संभावना जताई गई थी। अब बची हुई 1,000 एकड़ जमीन पर भी जल्द ही नए सिरे से खोज का काम शुरू किया जाएगा। इस पूरे बेल्ट को मिलाकर कुल रिजर्व 50 टन के पार जाने की उम्मीद है। भारतीय बाजार के मौजूदा समीकरणों के लिहाज से देखें तो जोन्नागिरी में मिले इस 50 टन सोने के भंडार की अनुमानित कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपये से लेकर 9,000 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है.

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में 50 टन सोने का विशाल भंडार मिला है, जिससे राज्य देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है और भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इस खजाने के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारियों पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि कुरनूल के जोन्नागिरी गांव में लगभग एक दशक पहले ही सोने के खनन के लिए 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, शुरुआती दौर में केवल 500 एकड़ क्षेत्र में ही खोज कार्य किया जा सका था, जहां लगभग 13 टन सोना मिलने की संभावना जताई गई थी। अब बची हुई 1,000 एकड़ जमीन पर भी जल्द ही नए सिरे से खोज का काम शुरू किया जाएगा। इस पूरे बेल्ट को मिलाकर कुल रिजर्व 50 टन के पार जाने की उम्मीद है। भारतीय बाजार के मौजूदा समीकरणों के लिहाज से देखें तो जोन्नागिरी में मिले इस 50 टन सोने के भंडार की अनुमानित कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपये से लेकर 9,000 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है

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आंध्र प्रदेश सोने का भंडार कुरनूल जिला जोन्नागिरी गांव स्वर्ण उत्पादन भारत की आयात पर निर्भरता

 

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