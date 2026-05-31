आइएसआइ मुंबई अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल कर रही है: मुन्ना झिंगाड़ा खुलासों में नाम आया

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड का सहारा ले रही है। कुख्यात आतंकी मुन्ना झिंगाड़ा इस नेटवर्क का एक प्रImportant एजेंट बन गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं और मुन्ना और उनके साथी लामा को गिरफ्तार कर चुकी हैं।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से नए खुलासे के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए मुंबई अंडरवर्लूड का जरिया बनाकर इस्तेमाल कर रही है। इस गतिशील के मध्य कुख्यात आतंकी मुन्ना झिंगाड़ा का नाम सबसे अग्रणी है। मुन्ना झिंगाड़ा मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शूटरों में से एक माने जाते हैं और उनका इंसान अंधाधुंध हमलों के लिए जाना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आइएसआइ पहले अपने स्थानीय गैंगस्टर शहजाद भट्टी के जरिये भारत में आतंकवाद ी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस साजिश का पर्दाफाश हो जाने के बाद अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के जरिये कार्य निकालने पर जा रही है। यह पहली बार है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस्तेमाल की ऐसी सख्त जानकारी मिली है, जिससे वे हैरान हैं। एजेंसियों का अनुमान है कि आइएसआइ के निर्देश पर काम करने वाले इस मॉड्यूल ने मुंबई और नेपाल दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ लिया होगा। मुन्ना झिंगाड़ा का इतिहास आतंकवाद ी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1990 के दशक में छोटा शकील के संपर्क में आकर अपना कारीक्रम शुरू किया और डी कंपनी में शामिल हुए। 2000 के दशक में उन्हें छोटा राजन पर हमला करने का काम सौंपा गया, जिसके लिए उन्होंने थाईलैंड (बैंकाक) पहुंचा और एक अपार्टमेंट में छोटा राजन पर गोलियों बारी किया। इस हमले में छोटा राजन के साथी रोहित वर्मा का हत्या हुई, जबकि छोटा राजन गंभीर घायल हुए लेकिन बच गए। थाई पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाईलैंड में जेल में डाल दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने उन पर दो दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुन्ना के माता-पिता जोगेश्वरी में रहते हैं, और उनके डीएनए सैंपल, स्कूल के दस्तावेज और अंचलों के फिंगरप्रिंट पाक डेटा के रूप में अदालत में प्रस्तुत किए गए। 2018 में थाईलैंड की अदालत ने मन्ना को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी, हालांकि पाकिस्तान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे अपना नागरिक बताने की कोशिश की थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों (सीबीआई और आरएसएस) ने मुन्ना और उनके साथी लामा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छह जून तक की रिमांड दी गई है। मुन्ना और लामा के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि मुन्ना के मुंबई अंडरवर्ल्ड से गहरे जुड़ाव के पता चल रहे हैं। शहजाद भट्टी की तरह ही मुन्ना भी आइएसआइ के सक्रिय एजेंट के रूप में सामने आए हैं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के अंदरूनी सुरक्षा की रक्षा के लिए बेहद खतरनाक नेटवर्क तैयार कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां मुंबई और नेपाल पर जांच के दौर को और गहराई से जुड़ी हुई देख रही हैं, ताकि इस मॉड्यूल के सभी सदस्यों और उनके कार्यों का पता लगा सकें।.
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से नए खुलासे के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत में आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए मुंबई अंडरवर्लूड का जरिया बनाकर इस्तेमाल कर रही है। इस गतिशील के मध्य कुख्यात आतंकी मुन्ना झिंगाड़ा का नाम सबसे अग्रणी है। मुन्ना झिंगाड़ा मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शूटरों में से एक माने जाते हैं और उनका इंसान अंधाधुंध हमलों के लिए जाना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आइएसआइ पहले अपने स्थानीय गैंगस्टर शहजाद भट्टी के जरिये भारत में आतंकवादी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस साजिश का पर्दाफाश हो जाने के बाद अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के जरिये कार्य निकालने पर जा रही है। यह पहली बार है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस्तेमाल की ऐसी सख्त जानकारी मिली है, जिससे वे हैरान हैं। एजेंसियों का अनुमान है कि आइएसआइ के निर्देश पर काम करने वाले इस मॉड्यूल ने मुंबई और नेपाल दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ लिया होगा। मुन्ना झिंगाड़ा का इतिहास आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1990 के दशक में छोटा शकील के संपर्क में आकर अपना कारीक्रम शुरू किया और डी कंपनी में शामिल हुए। 2000 के दशक में उन्हें छोटा राजन पर हमला करने का काम सौंपा गया, जिसके लिए उन्होंने थाईलैंड (बैंकाक) पहुंचा और एक अपार्टमेंट में छोटा राजन पर गोलियों बारी किया। इस हमले में छोटा राजन के साथी रोहित वर्मा का हत्या हुई, जबकि छोटा राजन गंभीर घायल हुए लेकिन बच गए। थाई पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाईलैंड में जेल में डाल दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने उन पर दो दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुन्ना के माता-पिता जोगेश्वरी में रहते हैं, और उनके डीएनए सैंपल, स्कूल के दस्तावेज और अंचलों के फिंगरप्रिंट पाक डेटा के रूप में अदालत में प्रस्तुत किए गए। 2018 में थाईलैंड की अदालत ने मन्ना को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी, हालांकि पाकिस्तान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसे अपना नागरिक बताने की कोशिश की थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों (सीबीआई और आरएसएस) ने मुन्ना और उनके साथी लामा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छह जून तक की रिमांड दी गई है। मुन्ना और लामा के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि मुन्ना के मुंबई अंडरवर्ल्ड से गहरे जुड़ाव के पता चल रहे हैं। शहजाद भट्टी की तरह ही मुन्ना भी आइएसआइ के सक्रिय एजेंट के रूप में सामने आए हैं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के अंदरूनी सुरक्षा की रक्षा के लिए बेहद खतरनाक नेटवर्क तैयार कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां मुंबई और नेपाल पर जांच के दौर को और गहराई से जुड़ी हुई देख रही हैं, ताकि इस मॉड्यूल के सभी सदस्यों और उनके कार्यों का पता लगा सकें।
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