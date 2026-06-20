आईआईटी बीएचयू की सभी बीटेक सीटें पांच दिनों में लॉक, जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग में दिखा छात्रों का रुझान

आईआईटी बीएचयू की बीटेक सीटें पांच दिन में लॉक जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग में दिखा छात्रों का रुझान। जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग के पहले चरण में दिखा जबरदस्त रुझान। देश के सभी आइआइटी व एनआइटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आरंभ है।

जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग के पहले चरण में आईआईटी बीएचयू की सभी बीटेक सीटें पांच दिनों में ही लॉक हो गईं, जो संस्थान की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। आईआईटी बीएचयू की बीटेक सीटें पांच दिन में लॉक जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग में दिखा छात्रों का रुझान। जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग के पहले चरण में दिखा जबरदस्त रुझान। देश के सभी आइआइटी व एनआइटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आरंभ है। इनमें प्रवेश पाने के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोस्सा) ने कुल पांच चरणों में काउंसिलिंग का कार्यक्रम घोषित किया है लेकिन देश भर के अभ्यर्थियों के बीच आइआइटी बीएचयूू की बढ़ती लोकप्रियता का स्तर यह कि प्रथम चरण के शुरुआती पांच दिनों में ही संस्थान की सभी सीटें अभ्यर्थियों द्वारा लाक कर दी गई हैं। आइआइटी बीएचयू में बीटेक के लिए 17 विभागों में कुल 1589 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें प्रवेश पाने के लिए जोस्सा ने प्रथम चरण के लिए 13 जून से प्रथम चरण की काउंसिलिंग आरंभ की है जो 29 जून तक चलनी है। अब 29 जून तक प्रतीक्षा कौन करे, अभ्यर्थियों ने 18 जून तक पांच ही दिनों में आइआइटी बीएचयू की सभी सीटें लाक कर दी हैं। आइआइटी बीएचयू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 510वें तथा देश के उत्कृष्ट आइआइटी संस्थानों में दसवें स्थान पर है। मेधावी अभ्यर्थियों की पहली पसंद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और टापर्स की पहली पसंद आइआइटी मुंबई ही है। हालांकि आइआइटी बीएचयू में ओपेनिंग रैंकिंग 819वें छात्र की है। यानी देश में 819 रैंक पाने वाले अभ्यर्थी से आइआइटी बीएचयू में सीट लाकिंग की शुरुआत हुई है। टाप रैंकिंग के संस्थानों को देखें तो आइआइटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस के लिए लाक करने वाले जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की रैंकिंग एक से 65 के बीच है। आइआइटी मद्रास में ओपेनिंग रैंकिंग 67 और अंतिम लास्ट रैंकिंग 149 है। आइआइटी कानपुर में रैंक 32 से 276 तक के छात्रों ने लाक किया है तो आइआइटी दिल्ली मेें 132 रैंक वाले अभ्यर्थी ने शुरुआत की है। आइआइटी बीएचयू में इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए ओपेनिंग रैंकिंग यानी प्रथम सीट लाक करने वाला अभ्यर्थी 1473वीं रैंक का और गणित के लिए 1526वीं रैंक का है। हालांकि सीट लाक का अभी यह अर्थ नहीं कि सभी सीटें फुल हो गई हैं। देश के टापर अभ्यर्थियों ने अपनी रुचि दिखाई है। अभी इन सीटों पर आने वाले चरणों में और उलटफेर हो सकते हैं। प्रथम चरण में लोकप्रियता का अंतिम अंदाजा 26 जून को पता चलेगा जब अभ्यर्थी अपना प्रवेश शुल्क जमा करेंगे। 26 जून को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। उस समय जितने अभ्यर्थी आइआइटी बीएचयूू के लिए अपना शुल्क जमा कर देंगे, उतनी सीटें अंतिम रूप से उनके लिए निर्धारित हो जाएंगी। यदि सीटें शेष बचती हैं तो अगले चरण के अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकता है.

जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग के पहले चरण में आईआईटी बीएचयू की सभी बीटेक सीटें पांच दिनों में ही लॉक हो गईं, जो संस्थान की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। आईआईटी बीएचयू की बीटेक सीटें पांच दिन में लॉक जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग में दिखा छात्रों का रुझान। जेईई एडवांस्ड काउंसिलिंग के पहले चरण में दिखा जबरदस्त रुझान। देश के सभी आइआइटी व एनआइटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आरंभ है। इनमें प्रवेश पाने के लिए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोस्सा) ने कुल पांच चरणों में काउंसिलिंग का कार्यक्रम घोषित किया है लेकिन देश भर के अभ्यर्थियों के बीच आइआइटी बीएचयूू की बढ़ती लोकप्रियता का स्तर यह कि प्रथम चरण के शुरुआती पांच दिनों में ही संस्थान की सभी सीटें अभ्यर्थियों द्वारा लाक कर दी गई हैं। आइआइटी बीएचयू में बीटेक के लिए 17 विभागों में कुल 1589 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें प्रवेश पाने के लिए जोस्सा ने प्रथम चरण के लिए 13 जून से प्रथम चरण की काउंसिलिंग आरंभ की है जो 29 जून तक चलनी है। अब 29 जून तक प्रतीक्षा कौन करे, अभ्यर्थियों ने 18 जून तक पांच ही दिनों में आइआइटी बीएचयू की सभी सीटें लाक कर दी हैं। आइआइटी बीएचयू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 510वें तथा देश के उत्कृष्ट आइआइटी संस्थानों में दसवें स्थान पर है। मेधावी अभ्यर्थियों की पहली पसंद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और टापर्स की पहली पसंद आइआइटी मुंबई ही है। हालांकि आइआइटी बीएचयू में ओपेनिंग रैंकिंग 819वें छात्र की है। यानी देश में 819 रैंक पाने वाले अभ्यर्थी से आइआइटी बीएचयू में सीट लाकिंग की शुरुआत हुई है। टाप रैंकिंग के संस्थानों को देखें तो आइआइटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस के लिए लाक करने वाले जेईई एडवांस्ड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की रैंकिंग एक से 65 के बीच है। आइआइटी मद्रास में ओपेनिंग रैंकिंग 67 और अंतिम लास्ट रैंकिंग 149 है। आइआइटी कानपुर में रैंक 32 से 276 तक के छात्रों ने लाक किया है तो आइआइटी दिल्ली मेें 132 रैंक वाले अभ्यर्थी ने शुरुआत की है। आइआइटी बीएचयू में इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए ओपेनिंग रैंकिंग यानी प्रथम सीट लाक करने वाला अभ्यर्थी 1473वीं रैंक का और गणित के लिए 1526वीं रैंक का है। हालांकि सीट लाक का अभी यह अर्थ नहीं कि सभी सीटें फुल हो गई हैं। देश के टापर अभ्यर्थियों ने अपनी रुचि दिखाई है। अभी इन सीटों पर आने वाले चरणों में और उलटफेर हो सकते हैं। प्रथम चरण में लोकप्रियता का अंतिम अंदाजा 26 जून को पता चलेगा जब अभ्यर्थी अपना प्रवेश शुल्क जमा करेंगे। 26 जून को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। उस समय जितने अभ्यर्थी आइआइटी बीएचयूू के लिए अपना शुल्क जमा कर देंगे, उतनी सीटें अंतिम रूप से उनके लिए निर्धारित हो जाएंगी। यदि सीटें शेष बचती हैं तो अगले चरण के अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकता है





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