आईएएस रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी, सरकार ने जारी किया अंतिम नोटिस

हरियाणा सरकार 2014 बैच की आईएएस अधिकारी रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से अनुपस्थित चल रही अधिकारी को अंतिम नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। जवाब न देने पर सेवा समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पिछले पांच सालों से अधिक समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रही इस विवादित अधिकारी के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रानी नागर को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यह मामला 5 मई 2022 को शुरू हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है।\दरअसल, पिछले

साल जुलाई में राज्य सरकार ने रानी नागर को जबरन सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया था, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार को सलाह दी थी कि वह रानी नागर का ग्रेड दो साल तक कम करे और उनका पक्ष जाने। यूपीएससी की सलाह के बाद, रानी नागर को लगातार ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे गए, ताकि वह अपना पक्ष रख सकें। हालांकि, उन्होंने अभी तक सरकार को कोई जवाब नहीं दिया है। अब कार्मिक विभाग ने उन्हें अंतिम नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर रानी नागर ने 30 मई 2024 तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है और सरकार उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। संभावना है कि प्रदेश सरकार केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश करेगी। रानी नागर को आखिरी बार 11 मार्च 2020 को अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 तक इस पद पर काम किया, जिसके बाद से ही वह बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं।\इस मामले में सरकार का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि एक आईएएस अधिकारी का इतने लंबे समय तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहना, न केवल प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है बल्कि सरकार की छवि पर भी नकारात्मक असर डालता है। सरकार का मानना है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य एक स्पष्ट संदेश देना है कि किसी भी अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रानी नागर के खिलाफ कार्रवाई में देरी भी कई सवाल खड़े करती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक विभाग और अन्य संबंधित विभाग इस मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। इस मामले में आगे क्या होता है, यह रानी नागर के जवाब पर निर्भर करेगा। यदि वह समय पर जवाब नहीं देती हैं, तो सरकार के पास उनकी सेवाएं समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया में, सरकार का लक्ष्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना हरियाणा सरकार के लिए एक सीख भी है, जो भविष्य में अधिकारियों के व्यवहार और कामकाज पर अधिक ध्यान देगी





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