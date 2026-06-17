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आईएसआई मॉड्यूल के पांच और सदस्य गिरफ्तार, पुलिस पर हमले की योजना का खुलासा

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आईएसआई मॉड्यूल के पांच और सदस्य गिरफ्तार, पुलिस पर हमले की योजना का खुलासा
आईएसआईगिरफ्तारीदिल्ली पुलिस
📆17-06-2026 12:42:00
📰Amar Ujala
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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक मॉड्यूल के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनका उद्देश्य पुलिसकर्मियों पर हमला करना और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार करना था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए उसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलरों के पोस्टर लगाकर उनका महिमामंडन करते थे और उनके निर्देश पर पुलिसकर्मियों पर हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है। यह मॉड्यूल दिल्ली और आसपास के राज्यों में सक्रिय था और इसका उद्देश्य शहरों में दहशत फैलाना था। विशेष रूप से, ये लोग तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नामक आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे, जिसने हाल ही में अमृतसर के मजीठा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मॉड्यूल के आठ सदस्यों में से पांच को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से पांच छोटे हथियार, दस कारतूस, और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोहेल, सोनू मीणा, सचिन कुमार मीणा, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिहान शामिल हैं। सोहेल को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के कहने पर दिल्ली और फरीदाबाद में कई जगहों पर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के ग्रैफिटी बनाए थे और उनके वीडियो भट्टी को भेजे थे। उसे इस काम के लिए पांच हजार रुपये मिले थे। सोहेल एक शातिर अपराधी है और पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। वह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के ज़रिए शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। सोनू मीणा को घिटोरनी, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वह शहजाद भट्टी के नेटवर्क के सदस्य हसन गुर्जर के संपर्क में था। उसके पास से तीन पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। उसे हथियार का इंतजाम करने और हमलों के लिए आर्थिक मदद देने का काम सौंपा गया था। उसने सोहेल को पांच हजार रुपये भेजे थे। सचिन कुमार मीणा भी घिटोरनी से पकड़ा गया और उसके पास से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। वह सोनू का साथी था। मोहम्मद कैफ को मेवात, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। वह शहजाद भट्टी के नेटवर्क के सदस्यों राणा हुनैन और आबिद जट्ट के संपर्क में था। राणा हुनैन ने उसे पुलिसकर्मियों की लक्षित हत्या करने, पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा कैंपों की निगरानी करने और हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने का निर्देश दिया था। उसने मोहम्मद रिहान को आबिद जट्ट का एक पोस्टर भेजा था ताकि उसे कई जगहों पर लगाया जा सके। मोहम्मद रिहान को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। वह पाकिस्तानी हैंडलर आबिद जट्ट और मोहसिन के संपर्क में था। उसने मेरठ में आबिद जट्ट के पोस्टर लगाए थे। आबिद जट्ट ने उसे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का काम सौंपा था और इसके लिए तीन लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था। उसे तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान की ग्रैफिटी बनाने और सुरक्षा ठिकानों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया था। स्पेशल सेल पहले ही इस मॉड्यूल के तीन सदस्यों सोयाब, अनमोल राय और रवि कश्यप को ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। अब पांच और गिरफ्तारियों के साथ कुल आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने बताया कि यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था और इसकी योजना पुलिसकर्मियों पर हमला करके दहशत फैलाने की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए उसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलरों के पोस्टर लगाकर उनका महिमामंडन करते थे और उनके निर्देश पर पुलिसकर्मियों पर हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है। यह मॉड्यूल दिल्ली और आसपास के राज्यों में सक्रिय था और इसका उद्देश्य शहरों में दहशत फैलाना था। विशेष रूप से, ये लोग तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नामक आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे, जिसने हाल ही में अमृतसर के मजीठा में एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मॉड्यूल के आठ सदस्यों में से पांच को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से पांच छोटे हथियार, दस कारतूस, और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोहेल, सोनू मीणा, सचिन कुमार मीणा, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिहान शामिल हैं। सोहेल को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के कहने पर दिल्ली और फरीदाबाद में कई जगहों पर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के ग्रैफिटी बनाए थे और उनके वीडियो भट्टी को भेजे थे। उसे इस काम के लिए पांच हजार रुपये मिले थे। सोहेल एक शातिर अपराधी है और पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। वह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के ज़रिए शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। सोनू मीणा को घिटोरनी, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वह शहजाद भट्टी के नेटवर्क के सदस्य हसन गुर्जर के संपर्क में था। उसके पास से तीन पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। उसे हथियार का इंतजाम करने और हमलों के लिए आर्थिक मदद देने का काम सौंपा गया था। उसने सोहेल को पांच हजार रुपये भेजे थे। सचिन कुमार मीणा भी घिटोरनी से पकड़ा गया और उसके पास से दो पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। वह सोनू का साथी था। मोहम्मद कैफ को मेवात, हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। वह शहजाद भट्टी के नेटवर्क के सदस्यों राणा हुनैन और आबिद जट्ट के संपर्क में था। राणा हुनैन ने उसे पुलिसकर्मियों की लक्षित हत्या करने, पुलिस स्टेशनों और सुरक्षा कैंपों की निगरानी करने और हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने का निर्देश दिया था। उसने मोहम्मद रिहान को आबिद जट्ट का एक पोस्टर भेजा था ताकि उसे कई जगहों पर लगाया जा सके। मोहम्मद रिहान को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। वह पाकिस्तानी हैंडलर आबिद जट्ट और मोहसिन के संपर्क में था। उसने मेरठ में आबिद जट्ट के पोस्टर लगाए थे। आबिद जट्ट ने उसे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का काम सौंपा था और इसके लिए तीन लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था। उसे तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान की ग्रैफिटी बनाने और सुरक्षा ठिकानों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया था। स्पेशल सेल पहले ही इस मॉड्यूल के तीन सदस्यों सोयाब, अनमोल राय और रवि कश्यप को ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। अब पांच और गिरफ्तारियों के साथ कुल आठ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने बताया कि यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था और इसकी योजना पुलिसकर्मियों पर हमला करके दहशत फैलाने की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है

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आईएसआई गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस आतंकी मॉड्यूल तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान

 

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