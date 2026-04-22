आईएसआई के इशारे पर भारतीय युवाओं को ढाल बना रहा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर भारत में जबरन वसूली कर रहा है और गरीब युवाओं को अपराध के लिए उकसा रहा है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाला कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी इस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। भट्टी भारत में अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा ले रहा है, ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके। यह अपराध ी अब तक देश के कई नामी कारोबारियों से करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूल चुका है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि भट्टी ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया है और अब वह सीधे तौर पर भारत में

मौजूद गरीब और बेरोजगार युवाओं को अपना मोहरा बना रहा है। वह इन युवाओं को पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेल रहा है और उनसे फायरिंग तथा बमबारी जैसी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस मामले में उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने भट्टी के दो गुर्गों, ग्वालियर निवासी राजवीर और विवेक बंजारा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन युवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें पांच से दस हजार रुपये का लालच देकर इस गिरोह में शामिल किया गया था। भट्टी पाकिस्तान में बैठकर वीपीएन के जरिए भारतीय कारोबारियों को फोन करता है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकियां देता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भट्टी का नेटवर्क अब दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे देश में फैल चुका है। वह न केवल रंगदारी वसूल रहा है, बल्कि हथियार उपलब्ध कराने के लिए भी जटिल तकनीकी तरीकों का उपयोग कर रहा है। वह पाकिस्तान से ही लोकेशन भेजकर युवाओं को हथियार उठाने और निर्दिष्ट स्थानों पर फायरिंग करने के निर्देश देता है, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईएसआई की एक सोची-समझी साजिश है जिसके तहत वे भारत की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टी जिस तरह से भारतीय युवाओं का उपयोग कर रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शहजाद भट्टी के कई अन्य गुर्गे अभी भी एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में छिपे हो सकते हैं। पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार इन संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। स्पेशल सेल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे भट्टी के इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स और मानवीय खुफिया जानकारी का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है क्योंकि पुलिस इस आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है





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