आईटीएम, गीडा के छात्र ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट आधारित वायरलेस इमरजेंसी अलार्म सिस्टम विकसित किया है

आईटीएम, गीडा के पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष के छात्र सौरभ त्रिपाठी ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नवाचारिक सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम के जरिए यात्री किसी भी आपात स्थिति जैसे छेड़छाड़, मारपीट या अन्य हिंसक घटनाओं में केवल एक बटन दबाकर जीआरपी को तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह नेटवर्क न होने पर भी रेडियो सैटेलाइट तकनीक से काम करता है, जिससे दूरदराज इलाकों में भी मदद संभव हो सके। इस सिस्टम में जीपीएस, ब्लूटूथ, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, कैमरा व अन्य तकनीकें शामिल हैं। संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल आदि ने इस नवाचार की सराहना की है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम), गीडा के पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष के छात्र सौरभ त्रिपाठी ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट आधारित वायरलेस इमरजेंसी अलार्म सिस्टम विकसित किया है। इस प्रणाली के जरिए यात्री किसी भी आपात स्थिति जैसे छेड़छाड़, मारपीट या अन्य हिंसक घटनाओं में केवल एक बटन दबाकर जीआरपी को तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। अलर्ट के साथ ट्रेन नंबर, कोच और सीट की जानकारी संबंधित पुलिसकर्मियों के मोबाइल तक पहुंच जाती है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह नेटवर्क न होने पर भी रेडियो सैटेलाइट तकनीक से काम करता है, जिससे दूरदराज इलाकों में भी मदद संभव हो सके। करीब 20 दिनों में तैयार इस उपकरण पर लगभग 35 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इसमें जीपीएस, ब्लूटूथ, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, कैमरा व अन्य तकनीकें शामिल हैं। संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल आदि ने इस नवाचार की सराहना की है। यह भी पढ़ें- गोरखपुर में स्पेयर लोको पायलट व गार्ड को एसी कोच में टिकट से यात्रा का निर्देश, स्टाफ में आक्रो.

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम), गीडा के पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष के छात्र सौरभ त्रिपाठी ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट आधारित वायरलेस इमरजेंसी अलार्म सिस्टम विकसित किया है। इस प्रणाली के जरिए यात्री किसी भी आपात स्थिति जैसे छेड़छाड़, मारपीट या अन्य हिंसक घटनाओं में केवल एक बटन दबाकर जीआरपी को तुरंत अलर्ट भेज सकते हैं। अलर्ट के साथ ट्रेन नंबर, कोच और सीट की जानकारी संबंधित पुलिसकर्मियों के मोबाइल तक पहुंच जाती है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह नेटवर्क न होने पर भी रेडियो सैटेलाइट तकनीक से काम करता है, जिससे दूरदराज इलाकों में भी मदद संभव हो सके। करीब 20 दिनों में तैयार इस उपकरण पर लगभग 35 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इसमें जीपीएस, ब्लूटूथ, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, कैमरा व अन्य तकनीकें शामिल हैं। संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल आदि ने इस नवाचार की सराहना की है। यह भी पढ़ें- गोरखपुर में स्पेयर लोको पायलट व गार्ड को एसी कोच में टिकट से यात्रा का निर्देश, स्टाफ में आक्रो





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IITM Girdha Satellite-Based Wireless Emergency Alarm Syste Train Passengers' Security Emergency Alert GPS Bluetooth High-Frequency Signal Camera

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