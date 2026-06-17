आईटी कालेज ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित की हैं

आईटी कालेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 2 और 3 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी गई है। आवेदन 20 जून तक और प्रवेश पत्र 30 जून से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा पैटर्न और विस्तृत समय सारिणी đã जारी।

आईटी कालेज ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 2 जुलाई और 3 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है और प्रवेश पत्र 30 जून से वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकेगा। कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य डा.

नीरजा मसीह की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, 2 जुलाई को सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक बी. काम (बiginning in Arts and Commerce) की प्रवेश परीक्षा होगी। उसी दिन दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक बी. एससी (बिज़नेस स्टडीज़) और बीएचएससी (होटल मैनेजमेंट) के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 जुलाई को सुबäh 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक बी.

ए (इंगिनियरिंग) की प्रवेश परीक्षा तय है। परीक्षा पैटर्न एमसीक्यू आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 400 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र पान्च सेक्शनों में बँटा हुआ होगा और निगेटिव मार्किंग लागू होगी। दाखिला परीक्षा की मेरिट आधारित होगा। पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन फार्म भी जमा होने चुके हैं और उनकी अंतिम तिथि 30 जून है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है। संबंधित जानकारी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट https://itcollege.ac.in/ पर उपलब्ध है





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आईटी कालेज स्नातक प्रवेश परीक्षा सत्र 2026-27 दाखिला एमसीक्यू

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