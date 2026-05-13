आईपीएल участников के आखिरी तड़के में पहुंच जाता है: टेस्टः अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को 31 मई को फाइनल खेलना है, 6 जून को पड़ सकता है मैच

आगामी आईपीएल में 31 मई तक चलने वाले खत्म होने के साथ, 2026 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत होगी। इसके बाद, अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा जिसे फ्रंटलाइन टीम के साथ 3 जून से खेला जाएगा। माना जा रहा है कि आईपीएल के दस्तावेजों से पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम का चयन होगा

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 उसके आखिरी दौर में पहुंच गया है। 31 मई को लीग का फाइनल होने जा रहा है और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होगी। 6 जून को भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार होगी। माना जा रहा है कि आईपीएल के खत्म होने से पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम का चयन हो जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई एक बैठक करने वाली है। इसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आईपीएल के दौरान ही हो सकती है मीटिंग (टेस्ट चयन) टाइट्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने बीसीसीआई के साथ अगले कुछ महीनों के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक बैठक तय की है। यह बैठक अगले 7-10 दिनों के भीतर हो सकती है। तीसरे नंबर के तेज गेंदबाज नितिश सिराज की वर्कलोड सहन करने की क्षमता बहुत अधिक है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जो सीम-बॉलिंग विभाग में योगदान दे सकते हैं। मोहम्मद शमी को मौका मिलना मुश्किल माना जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बीसीसीआई हल्के में नहीं लेना चाहती। अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार के साथ ही जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में जगह मिलने का दावेदार माना जा रहा है.

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 उसके आखिरी दौर में पहुंच गया है। 31 मई को लीग का फाइनल होने जा रहा है और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होगी। 6 जून को भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार होगी। माना जा रहा है कि आईपीएल के खत्म होने से पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम का चयन हो जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई एक बैठक करने वाली है। इसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आईपीएल के दौरान ही हो सकती है मीटिंग (टेस्ट चयन) टाइट्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने बीसीसीआई के साथ अगले कुछ महीनों के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए एक बैठक तय की है। यह बैठक अगले 7-10 दिनों के भीतर हो सकती है। तीसरे नंबर के तेज गेंदबाज नितिश सिराज की वर्कलोड सहन करने की क्षमता बहुत अधिक है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जो सीम-बॉलिंग विभाग में योगदान दे सकते हैं। मोहम्मद शमी को मौका मिलना मुश्किल माना जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बीसीसीआई हल्के में नहीं लेना चाहती। अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार के साथ ही जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में जगह मिलने का दावेदार माना जा रहा है





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