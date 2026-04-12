आईपीएल 2026: श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी, फिर भी टीम इंडिया से बाहर? मनोज तिवारी और वीरेंद्र सहवाग ने उठाये सवाल

आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर का शानदार प्रदर्शन जारी है, लेकिन भारतीय टीम में चयन न होने पर मनोज तिवारी और वीरेंद्र सहवाग ने सवाल उठाए हैं। अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 69 रनों की नाबाद पारी खेली, बावजूद इसके टीम में जगह नहीं मिलने पर विरोध की बात कही जा रही है।

आईपीएल 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन में देश और दुनिया के क्रिकेटर्स का जलवा जारी है। हर दिन किसी न किसी मैच में कोई न कोई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में भी एक भारतीय स्टार खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर हैं, जो लगातार अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। अय्यर ने आईपीएल 2025 में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारत की टी20

टीम में शामिल नहीं किया गया था।\श्रेयस अय्यर टी20 क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को बतौर कप्तान फाइनल तक पहुंचाया था। आईपीएल 2026 में, उन्होंने 17 मैचों में 6 अर्धशतकों की मदद से 604 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर 97 रन रहा था। इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद, उन्हें भारत की टी20 टीम से बाहर रखा गया, जिससे क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच काफी नाराजगी है। हाल ही में, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, 11 अप्रैल को आईपीएल के 17वें मुकाबले में अय्यर ने मुश्किल परिस्थिति में 33 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 69 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 209.09 का था, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है।\श्रेयस अय्यर के इस शानदार प्रदर्शन के बाद, भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्रिकबज के साथ बातचीत में कहा, 'अगर इस बार श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में नहीं चुना गया, तो हम उनके लिए विरोध करेंगे।' इस दौरान मनोज तिवारी के साथ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी मौजूद थे, जिन्होंने भी टी20 क्रिकेट में अय्यर के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठाए। सहवाग ने मनोज तिवारी के अय्यर के लिए विरोध करने के विचार का समर्थन किया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा, 'श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में भी 50 रन बनाए थे। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए गेम खत्म किया और इस मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसमें कोई शक नहीं कि उनके ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए गेम खत्म नहीं किया। मुझे हैरानी है कि आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंचने और पंजाब किंग्स के लिए लगातार अच्छा खेलने के बाद भी वह टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं बना पाए। मुझे उम्मीद है कि वह और बेहतर करेंगे और आखिरकार अगले टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में जगह बनाएंगे।' इस घटनाक्रम ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें खिलाड़ियों के चयन और प्रदर्शन के मूल्यांकन पर सवाल उठाए जा रहे हैं





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