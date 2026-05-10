आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में विराट कोहली ने उर्विल पटेल की आतिशी देखने अचानक छोड़ दी प्रैक्टिस

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की टीम आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ भिड़ी है। रविवार को सीएसके के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उर्विल की ऐसी पारी देख आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की प्रॉक्टिस बीच में ही छोड़नी पड़ी है। उन्होंने चेचक के मैदान पर एलएसजी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उर्विल की बैटिंग का आनंद लिया।

चेन्नई: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ हो रही है। रविवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसी बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली अपनी वॉर्मअप रूटीन में व्यस्त थे। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ कि किंग कोहली ने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही रोक दी। उर्विल की बैटिंग देख रहे थे विराट कोहल.

चेन्नई: आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के साथ हो रही है। रविवार को एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाया। इसी बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली अपनी वॉर्मअप रूटीन में व्यस्त थे। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा हुआ कि किंग कोहली ने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही रोक दी। उर्विल की बैटिंग देख रहे थे विराट कोहल





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