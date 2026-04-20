आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ी राहत, जोश इंग्लिस जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खुशखबरी है कि उनके प्रमुख बल्लेबाज जोश इंग्लिस चार मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम का हिस्सा बन सकते हैं। निजी कारणों से शुरुआती मैचों से बाहर रहने के बाद अब उनके आने से टीम की बल्लेबाजी में मजबूती आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और सभी टीमें प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस बीच, लखनऊ सुपर जायंट्स ( एलएसजी ) के खेमे से एक अत्यंत सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के शानदार विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस के चार मई को मुंबई इंडियंस के विरुद्ध होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले लखनऊ की टीम के साथ जुड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इंग्लिस ने व्यक्तिगत कारणों और अपनी शादी की पूर्व-नियोजित योजनाओं के चलते सीजन के

शुरुआती दौर में उपलब्ध रहने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने 18 अप्रैल का दिन अपनी शादी के लिए चुना था, जिसके कारण वह आईपीएल 2026 की नीलामी के तुरंत बाद उपलब्ध नहीं हो सके। भारत की सरजमीं पर कदम रखने से पहले वह कुछ और सप्ताह क्रिकेट की प्रतिस्पर्धी दुनिया से दूर रहकर अपने व्यक्तिगत समय का आनंद ले रहे हैं। जोश इंग्लिस का पिछला रिकॉर्ड उनके बेहतरीन फॉर्म की गवाही देता है। साल 2025 के आईपीएल संस्करण में उन्होंने पंजाब किंग्स की जर्सी पहनी थी। उस सीजन के दौरान उन्होंने 11 मुकाबले खेले थे और 162.57 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट के साथ 278 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला था, जो उनकी तकनीकी क्षमता और आक्रामकता को दर्शाता है। हालांकि, 2026 की मेगा नीलामी से पहले पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज करने का निर्णय लिया। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम की रणनीति को ध्यान में रखते हुए इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपए की मोटी रकम खर्च करके अपने पाले में किया। प्रशंसक और टीम प्रबंधन उन्हें शुरुआती मैचों में देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन निजी प्रतिबद्धताओं के कारण वह अब तक टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके आने से टीम को एक अनुभवी फिनिशर मिल जाएगा, जिसकी कमी टीम को शुरुआती मैचों में काफी खल रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मौजूदा सीजन काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। टीम ने अब तक खेले गए अपने छह मुकाबलों में से चार में हार का स्वाद चखा है, जिसके चलते वे अंक तालिका में आठवें स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं। यदि जोश इंग्लिस चार मई से टीम के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो वे लीग चरण के शेष छह महत्वपूर्ण मुकाबलों में भाग ले सकेंगे। आगामी मैचों में एलएसजी का सामना मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स जैसी मजबूत टीमों से होना है। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी टीम के दो मैच शेष हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिस की वापसी के बाद टीम प्रबंधन अपने प्लेइंग इलेवन में किस तरह के बदलाव करता है। क्या इंग्लिस की मौजूदगी से लखनऊ की डूबती नैया पार लग पाएगी, यह आने वाले कुछ ही हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि यदि इंग्लिस अपनी लय बरकरार रखते हैं, तो एलएसजी के लिए प्लेऑफ की राह फिर से खुल सकती है





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