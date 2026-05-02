आईपीएल 2026: जसप्रीत बुमराह का खराब फॉर्म, श्रीकांत ने उठाए सवाल

आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसके कारण पूर्व क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने उनकी गेंदबाजी तकनीक पर सवाल उठाए हैं। मुंबई इंडियंस की लगातार हार में बुमराह की फॉर्म भी एक बड़ा कारण है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक खेल े गए 8 मैचों में बुमराह केवल 2 ही विकेट ले पाए हैं, जो उनके स्तर के गेंदबाज के लिए बेहद निराशाजनक आंकड़ा है। 185 आईपीएल विकेट लेने वाले बुमराह इस सीजन अपने पुराने रंग में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जहां बुमराह ने 4 ओवर में 54 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इस हार के साथ मुंबई इंडियंस की यह इस सीजन की छठी हार रही। भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने बुमराह की गेंदबाजी पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बुमराह नई गेंद से जरूरत से ज्यादा स्लोअर गेंदें डाल रहे हैं, जो बिल्कुल भी असरदार नहीं है। श्रीकांत ने सलाह दी कि उन्हें जोफ्रा आर्चर की तरह फुल स्पीड से गेंदबाजी करनी चाहिए। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, बुमराह बहुत ज्यादा स्लोअर गेंदें डाल रहे हैं। नई गेंद के साथ आपको बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, किनारा लगवाना चाहिए। आर्चर को देखिए, वो फुल थ्रॉटल पर गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं। बुमराह को भी यही करना चाहिए। उनका कहना है कि बुमराह की गेंदबाजी में वो धार नहीं दिख रही है जो पहले दिखती थी। शायद वो थके हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर हैं। श्रीकांत ने यह भी चिंता जताई कि बुमराह की गति में कमी आई है, जिससे बल्लेबाजों को खेल ने में आसानी हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि बुमराह को अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गति को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बुमराह के प्रदर्शन में गिरावट आईपीएल 2026 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पिछले सीजन में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 मैचों में 18 विकेट लिए थे, जहां उनका औसत 17.

56 और इकोनॉमी 6.68 रहा था। लेकिन इस सीजन की शुरुआत उनके लिए बेहद खराब रही, जहां पहले 5 मैचों में वो एक भी विकेट नहीं ले सके। उनका पहला विकेट गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 99 रन की जीत में आया। हालांकि इसके बाद भी मुंबई इंडियंस की टीम लगातार हार झेल रही है। टीम के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने बुमराह का बचाव किया है। पोलार्ड का मानना है कि बुमराह जल्द ही वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब आप अच्छा नहीं करते, तो आलोचना होती है। लेकिन मुझे यकीन है कि बुमराह वापसी करेगा और फिर से विकेट लेगा। पोलार्ड ने यह भी कहा कि बुमराह एक अनुभवी गेंदबाज हैं और उनके पास दबाव में वापसी करने की क्षमता है। उन्होंने टीम के बाकी सदस्यों से बुमराह को समर्थन देने और उन्हें आत्मविश्वास देने का आग्रह किया। मुंबई इंडियंस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बुमराह जल्द से जल्द फॉर्म में वापस आएं, क्योंकि वे टीम की गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर बुमराह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। टीम प्रबंधन और प्रशंसकों को उम्मीद है कि बुमराह जल्द ही अपनी लय वापस पा लेंगे और टीम को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बुमराह की वापसी से न केवल मुंबई इंडियंस को फायदा होगा, बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी लाभ होगा, क्योंकि वे टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाजों में से एक हैं





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