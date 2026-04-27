आईपीएल 2026: आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती झटकों से परेशान किया

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2026 के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती ओवरों में ही छह विकेट झटक कर मुश्किल में डाल दिया है। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी ने दिल्ली की पारी को तहस-नहस कर दिया।

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का एक रोमांचक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल ा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, दिल्ली की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और टीम जल्दी ही संकट में घिर गई। पावरप्ले के शुरुआती चार ओवरों में ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपने छह महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे टीम की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और उन्हें कोई भी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच विशेष रूप से युवा खिलाड़ी साहिल परख के लिए यादगार नहीं रहा। उन्हें इस मैच में डेब्यू करने का अवसर मिला था, लेकिन वे अपनी पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए और शून्य पर बोल्ड हो गए। साहिल परख का विकेट आरसीबी के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का एक उदाहरण था। इससे पहले, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने तीन बदलाव किए। काइल जैमीसन और दुष्मंथा चमीरा को भी टीम में शामिल किया गया था। दिल्ली की टीम की शुरुआती लड़खड़ाहट ने आईपीएल के इतिहास में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी बना दिया। दिल्ली कैपिटल्स महज सात रनों पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी, जो आईपीएल में किसी भी टीम द्वारा इतने कम स्कोर पर गंवाए गए पांच विकेटों की दूसरी सबसे कम संख्या है। इससे पहले, 2011 में कोच्चि टस्कर केरला ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ छह रनों पर पांच विकेट गंवाए थे। इसी तरह, इसी सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नौ रनों पर पांच विकेट गंवा दिए थे। यह दर्शाता है कि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कितनी खराब रही थी और टीम को शुरुआती झटकों से उबरने में कितनी मुश्किल हो रही थी। आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दिल्ली की पारी पर कहर बरपाया। भुवनेश्वर कुमार ने साहिल परख को दूसरी गेंद पर ही बोल्ड कर दिया, जिससे दिल्ली को पहला झटका लगा। इसके बाद, जोश हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को आउट करके दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दीं। भुवनेश्वर कुमार ने फिर ट्रिस्टन स्टब्स को अपना शिकार बनाया, जबकि अक्षर पटेल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। जोश हेजलवुड ने नीतीश राणा को आउट करके दिल्ली को छठा झटका दिया और टीम की पारी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया और टीम को सस्ते में समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गया है और टीम को अब अपने बाकी बल्लेबाजों पर निर्भर रहना होगा ताकि वे एक सम्मानजनक स्कोर बना सकें। आरसीबी के गेंदबाजों का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उन्हें आगामी मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली कैपिटल्स को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और टीम को बचाने के लिए नए तरीके खोजने होंगे.

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का एक रोमांचक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, दिल्ली की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और टीम जल्दी ही संकट में घिर गई। पावरप्ले के शुरुआती चार ओवरों में ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपने छह महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे टीम की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और उन्हें कोई भी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच विशेष रूप से युवा खिलाड़ी साहिल परख के लिए यादगार नहीं रहा। उन्हें इस मैच में डेब्यू करने का अवसर मिला था, लेकिन वे अपनी पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए और शून्य पर बोल्ड हो गए। साहिल परख का विकेट आरसीबी के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन का एक उदाहरण था। इससे पहले, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने तीन बदलाव किए। काइल जैमीसन और दुष्मंथा चमीरा को भी टीम में शामिल किया गया था। दिल्ली की टीम की शुरुआती लड़खड़ाहट ने आईपीएल के इतिहास में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी बना दिया। दिल्ली कैपिटल्स महज सात रनों पर अपने पांच विकेट गंवा चुकी थी, जो आईपीएल में किसी भी टीम द्वारा इतने कम स्कोर पर गंवाए गए पांच विकेटों की दूसरी सबसे कम संख्या है। इससे पहले, 2011 में कोच्चि टस्कर केरला ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ छह रनों पर पांच विकेट गंवाए थे। इसी तरह, इसी सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नौ रनों पर पांच विकेट गंवा दिए थे। यह दर्शाता है कि दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कितनी खराब रही थी और टीम को शुरुआती झटकों से उबरने में कितनी मुश्किल हो रही थी। आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दिल्ली की पारी पर कहर बरपाया। भुवनेश्वर कुमार ने साहिल परख को दूसरी गेंद पर ही बोल्ड कर दिया, जिससे दिल्ली को पहला झटका लगा। इसके बाद, जोश हेजलवुड ने केएल राहुल और समीर रिजवी को आउट करके दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दीं। भुवनेश्वर कुमार ने फिर ट्रिस्टन स्टब्स को अपना शिकार बनाया, जबकि अक्षर पटेल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। जोश हेजलवुड ने नीतीश राणा को आउट करके दिल्ली को छठा झटका दिया और टीम की पारी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दिल्ली के बल्लेबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया और टीम को सस्ते में समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गया है और टीम को अब अपने बाकी बल्लेबाजों पर निर्भर रहना होगा ताकि वे एक सम्मानजनक स्कोर बना सकें। आरसीबी के गेंदबाजों का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उन्हें आगामी मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली कैपिटल्स को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और टीम को बचाने के लिए नए तरीके खोजने होंगे





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