राज्य क्रिकेट टीम आरएससीबी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ प्लेऑफ मैच में 20 ओवर में 254 रन बनाकर आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे बड़ा रन तक पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया। कप्तान रजत पाटीदार की नाबाद 93 रन की पारी ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचने में मार्गदर्शन किया। आरएससीबी ने 92 रन की जीत हासिल कर की गुजरात को शटिंग कर दिया और लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में क्वालिफाई किया।

गत सaison के चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया। धर्मशाला में बने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आरएससीबी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 254 रन बनाए, जिससे आईपीएल के प्लेऑफ इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर रिकॉर्ड उनके नाम किया गया। पहले यह रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस के पास था, जिन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 233/3 का स्कोर बनाया था। आरएससीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 93 रन की नाबाद ईंटीशन निभाई, जबकि विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने भी उपयोगी योगदान दिया। गुजरात के गेंदबाजों को आरएससीबी की बल्लेबाजी की काबिलियत से दंभ मिला। अंतः आरएससीबी ने अपने लक्ष्य 255 रन का पीछा करते हुए गुजरात को तभी कम शटिंग कर दिया जब वह 162 रन पर उतरा था। आरएससीबी ने इस तरह 92 रन की जीत हासिल करती हुई प्लेऑफ में सेटल कर ली। अब आरएससीबी रविवार को दूसरे फाइनलिस्ट से खिताबी मुकाबले के लिए तैयार है। यह भी उल्लेखनीय है कि आरएससीबी ने 2025 में 18 साल के सूखे का पालन करते हुए पहली बार आईपीएल खिताब जीता था, और रजत पाटीदार के नेतृत्व में टीम अपना टाइटल डिफेंड करने का प्रयास कर रही है। आरएससीबी vs गुजरात रिपोर्ट में रजत पाटीदार के तूफानी नेतृत्व और गुजरात टाइटंस की मानसिक क्षमता पर भी चर्चा की गई है.

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आईपीएल 2026 आरएससीबी गुजरात टाइटंस रजत पाटीदार प्लेऑफ रिकॉर्ड

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