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आईपीएल 2026 ने बनाया बेस्ट‑इन‑क्लास रनरेट और 200+ स्कोर रिकॉर्ड

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आईपीएल 2026 ने बनाया बेस्ट‑इन‑क्लास रनरेट और 200+ स्कोर रिकॉर्ड
IPL 2026रनरेट रिकॉर्ड200+ स्कोर
📆26-05-2026 01:17:00
📰Dainik Bhaskar
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आईपीएल 2026 में 70 मैचों में 61 बार 200+ टोटल, ओवरऑल रनरेट 9.85, सबसे अधिक सिक्स (1349) और नई फील्डिंग रिकॉर्ड के साथ इतिहास का सबसे बड़ा हाई‑स्कोरिंग सीज़न बन गया।

आईपीएल 2026 ने बल्लेबाज़ी के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है। सिर्फ़ 70 लीग मैचों में कुल 61 बार दो सौ रन या उससे अधिक का टोटल बन चुका है, जो पिछले नौ सीज़नों (2008‑2016) में हुए 538 मैचों में केवल 57 बार हुआ था। इस सीज़न का ओवरऑल रनरेट 9.

85 रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है; इससे पहले का सर्वश्रेष्ठ 2025 में 9.62 और 2024 में 9.56 था। 2008 के शुरुआती रनरेट 8.30 था, इसलिए पिछले आठदहाड़ में बल्लेबाज़ी की गति लगभग डेढ़ रन प्रति ओवर बढ़ गई है। 2026 में 200+ स्कोर के साथ साथ 220+ टार्गेट का पीछा भी आम हो गया, कुल 9 बार 220 या उससे अधिक का लक्ष्य चेज किया गया, जबकि पहले के अठारह सीज़न मिलाकर यह केवल पाँच बार ही हुआ था। सर्वोच्च स्कोर का श्रेय पंजाब किंग्स को जाता है, जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ 265/4 बनाया, जो इस टूरमेंट का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है और साथ ही सबसे बड़ा रनचेज भी रहा। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स ने प्रत्येक नौ बार 200+ टोटल दर्ज किया, जो किसी भी टी‑20 लीग में किसी टीम द्वारा सबसे अधिक है। औसत जीतने वाला स्कोर 217 तक पहुँच गया, पहली बार 215 के पार, जबकि प्रथम पारी का औसत स्कोर 192 रहा – दोनों ही रिकॉर्ड पिछले वर्षों के 191 और 190 से आगे बढ़े। इस सीज़न में 14 शतकों की भी बराबरी हुई, जो 2024 के समान है, और अभी प्ले‑ऑफ़ खेला जाना बाकी है, जिससे यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं। बल्लेबाज़ी के साथ-साथ सीमाओं को पार करने की गति भी अभूतपूर्व रही। इस सीज़न में 1349 छक्के लग चुके हैं, जिससे हर 12 गेंदों पर लगभग एक छक्का मार दिया जाता है, जबकि 2009 में एक सिक्स के लिए औसतन 26 गेंदें लगती थीं। पंजाब किंग्स ने लीग चरण में 163 सिक्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 162 सिक्स लगाए, जबकि हैदराबाद के पास प्ले‑ऑफ़ में संभावित 178 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। पावरप्ले का रनरेट पहली बार 10 के पार पहुंचा, जहाँ पंजाब किंग्स ने शुरुआती छह ओवर में 116 रन बनाए। गेंदबाज़ी के आंकड़े भी इस तेज़ स्कोरिंग ट्रेंड से प्रभावित हुए हैं। स्पिनर्स की इकोनॉमी 9.26 रही, जो अब तक का सबसे अधिक है, जबकि पेसर्स की इकोनॉमी 9.94 तक गिर गई, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब है। टॉप‑10 विकेट‑टेकर्स में केवल दो स्पिनर्स (राशिद खान 19 विकेट, सुनील नरेन 15 विकेट) शामिल हैं, और गुजरात की प्ले‑ऑफ़ पहुँच के कारण राशिद शायद अकेले स्पिनर बनकर टॉप‑10 में रहेंगे – यह 2016 के बाद पहली बार है। फ़ील्डिंग पर भी इस हाई‑स्कोरिंग दौर का असर दिखा। 2026 में कैच ड्रॉप्स 169 रहे, जो 2025 के 188 से कम है, पर फिर भी हैदराबाद ने 26 ड्रॉप के साथ सबसे खराब रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद पंजाब और चेन्नई ने क्रमशः 20‑20 ड्रॉप दर्ज किए। इस प्रकार आईपीएल 2026 ने रनरेट, 200+ स्कोर, सिक्स और फील्डिंग में कई नई सीमाएँ स्थापित की हैं, और प्ले‑ऑफ़ में इन रिकॉर्ड्स को और भी बढ़ाने का मौका है

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IPL 2026 रनरेट रिकॉर्ड 200+ स्कोर सिक्स फ्रीक्वेंसी स्पिनर वेक्टर

 

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