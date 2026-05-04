आईपीएल: दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स - करो या मरो का मुकाबला

दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का महत्वपूर्ण मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए करो या मरो की स्थिति है। महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के लिए दिल्ली नहीं आए हैं।

लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली। आईपीएल में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के सामने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करो या मरो की स्थिति है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए यह मुकाबला बेहद अहम हो गया है। टीम ने अब तक नौ मैचों में सिर्फ आठ अंक जुटाए हैं और पांच हार के कारण अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गई है। ऐसे में आज की हार उसके प्लेऑफ के रास्ते को लगभग बंद कर सकती है। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते वह छठे स्थान पर काबिज हैं। इस बीच दिल्ली के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। वह फिलहाल चेन्नई में ही रिहैब कर रहे हैं, जिससे उनके इस मैच में खेल ने की संभावना खत्म हो गई है। धोनी की अनुपस्थिति निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग्स की रणनीति को प्रभावित करेगी और दिल्ली के दर्शकों में निराशा का माहौल होगा, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए उत्सुक थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और बड़ी चुनौती उसका घरेलू प्रदर्शन रहा है। अरुण जेटली स्टेडियम में टीम को अब तक सिर्फ एक जीत मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा है। घरेलू मैदान पर खराब प्रदर्शन दिल्ली के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि, टीम ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आत्मविश्वास जरूर हासिल किया है। यह जीत दिल्ली के लिए एक सकारात्मक संकेत है और उन्हें चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो चेन्नई ने दिल्ली को 23 रनों से हराया था। दिल्ली की टीम निश्चित रूप से उस हार का बदला लेने के लिए उत्सुक होगी और अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस मैच का नतीजा दिल्ली के पूरे सीजन की दिशा तय कर सकता है, इसलिए खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। चेन्नई सुपर किंग्स भी इस मुकाबले को जीतने के लिए बेताब होगी, क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। दिल्ली की तरह सीएसके भी नाजुक स्थिति में है और अगर वे इस मैच में हार जाते हैं, तो उनका प्लेऑफ का सपना टूट जाएगा। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ सत्र के शुरू में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे टीम को काफी नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने अब फॉर्म में वापसी की है और पिछले दो मैचों में अर्धशतक लगाए हैं। गायकवाड़ का फॉर्म में लौटना चेन्नई के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनसे टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। चोटिल आयुष म्हात्रे के हटने के बाद उर्विल पटेल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है और उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छी पारी खेल ी है। यही बात कार्तिक शर्मा पर भी लागू होती है, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला अर्धशतक लगाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी चार जीत में से दो जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ हासिल की है, जो इस सत्र में संघर्ष कर रही है। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई में खेल े गए मैच में जीत हासिल की थी और वह उस जीत से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति है और दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अक्षर पटेल कप्तान हैं और उनके साथ अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, डेविड मिलर, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल परख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, अजय जादव मंडल, करुण नायर और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नेतृत्व रुतुराज गायकवाड़ करेंगे और उनके साथ डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, आयुष म्हात्रे, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक्स फाल्क्स, स्पेंसर जॉनसन, कार्तिक शर्मा और अमन खान जैसे खिलाड़ी खेल ेंगे.

लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली। आईपीएल में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के सामने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करो या मरो की स्थिति है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली के लिए यह मुकाबला बेहद अहम हो गया है। टीम ने अब तक नौ मैचों में सिर्फ आठ अंक जुटाए हैं और पांच हार के कारण अंक तालिका में सातवें स्थान पर खिसक गई है। ऐसे में आज की हार उसके प्लेऑफ के रास्ते को लगभग बंद कर सकती है। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के चलते वह छठे स्थान पर काबिज हैं। इस बीच दिल्ली के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। वह फिलहाल चेन्नई में ही रिहैब कर रहे हैं, जिससे उनके इस मैच में खेलने की संभावना खत्म हो गई है। धोनी की अनुपस्थिति निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग्स की रणनीति को प्रभावित करेगी और दिल्ली के दर्शकों में निराशा का माहौल होगा, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए उत्सुक थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और बड़ी चुनौती उसका घरेलू प्रदर्शन रहा है। अरुण जेटली स्टेडियम में टीम को अब तक सिर्फ एक जीत मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा है। घरेलू मैदान पर खराब प्रदर्शन दिल्ली के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि, टीम ने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आत्मविश्वास जरूर हासिल किया है। यह जीत दिल्ली के लिए एक सकारात्मक संकेत है और उन्हें चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं, तो चेन्नई ने दिल्ली को 23 रनों से हराया था। दिल्ली की टीम निश्चित रूप से उस हार का बदला लेने के लिए उत्सुक होगी और अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस मैच का नतीजा दिल्ली के पूरे सीजन की दिशा तय कर सकता है, इसलिए खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। चेन्नई सुपर किंग्स भी इस मुकाबले को जीतने के लिए बेताब होगी, क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। दिल्ली की तरह सीएसके भी नाजुक स्थिति में है और अगर वे इस मैच में हार जाते हैं, तो उनका प्लेऑफ का सपना टूट जाएगा। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ सत्र के शुरू में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे टीम को काफी नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने अब फॉर्म में वापसी की है और पिछले दो मैचों में अर्धशतक लगाए हैं। गायकवाड़ का फॉर्म में लौटना चेन्नई के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनसे टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। चोटिल आयुष म्हात्रे के हटने के बाद उर्विल पटेल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है और उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छी पारी खेली है। यही बात कार्तिक शर्मा पर भी लागू होती है, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला अर्धशतक लगाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी चार जीत में से दो जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ हासिल की है, जो इस सत्र में संघर्ष कर रही है। सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई में खेले गए मैच में जीत हासिल की थी और वह उस जीत से प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति है और दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अक्षर पटेल कप्तान हैं और उनके साथ अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, डेविड मिलर, आकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल परख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, अजय जादव मंडल, करुण नायर और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नेतृत्व रुतुराज गायकवाड़ करेंगे और उनके साथ डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, आयुष म्हात्रे, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक्स फाल्क्स, स्पेंसर जॉनसन, कार्तिक शर्मा और अमन खान जैसे खिलाड़ी खेलेंगे





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