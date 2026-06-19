आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने बेटे के साथ सूट में खूबसूरत देसी लुक पेश किया। उनका सूट पेस्टल पिंक कलर का था और इसमें सिल्वर और गोल्ड टोन से हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने इसे मिनिमल एलिमेंट्स के साथ पेयर किया और रॉयल एलिगेंस दिखाई।

आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने बेटे के साथ सूट में खूबसूरत देसी लुक पेश किया। उनका सूट पेस्टल पिंक कलर का था और इसमें सिल्वर और गोल्ड टोन से हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने इसे मिनिमल एलिमेंट्स के साथ पेयर किया और रॉयल एलिगेंस दिखाई। उनका बेटा भी उन्हें कॉम्प्लिमेंट कर गया और दोनों का स्टाइल ट्रेडिशनल अवतार परफेक्ट लगा। आईपीएस नवजोत सिमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपनी फोटोज शेयर करती हैं। वह खाकी वर्दी में अपने पद की जिम्मेदारी संभालती नजर आती हैं, तो उनका स्टाइल भी काफी क्लासी है। तभी तो जब सूट में उनकी तस्वीरें सामने आईं, तो नजरें उनके हीरोइन जैसी अदाएं दिखाते नूर पर अटक गईं। अफसर मैडम का देसी रूप बेहद सुंदर लगा, तो उनका बेटा भी उन्हें कॉम्प्लिमेंट कर गया। यही वजह है कि आईएएस तुषार सिंगला की पत्नी आईपीएस नवजोत की गिनती उन अफसरों में होती है, जो ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जांप्ल हैं.

आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने बेटे के साथ सूट में खूबसूरत देसी लुक पेश किया। उनका सूट पेस्टल पिंक कलर का था और इसमें सिल्वर और गोल्ड टोन से हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने इसे मिनिमल एलिमेंट्स के साथ पेयर किया और रॉयल एलिगेंस दिखाई। उनका बेटा भी उन्हें कॉम्प्लिमेंट कर गया और दोनों का स्टाइल ट्रेडिशनल अवतार परफेक्ट लगा। आईपीएस नवजोत सिमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपनी फोटोज शेयर करती हैं। वह खाकी वर्दी में अपने पद की जिम्मेदारी संभालती नजर आती हैं, तो उनका स्टाइल भी काफी क्लासी है। तभी तो जब सूट में उनकी तस्वीरें सामने आईं, तो नजरें उनके हीरोइन जैसी अदाएं दिखाते नूर पर अटक गईं। अफसर मैडम का देसी रूप बेहद सुंदर लगा, तो उनका बेटा भी उन्हें कॉम्प्लिमेंट कर गया। यही वजह है कि आईएएस तुषार सिंगला की पत्नी आईपीएस नवजोत की गिनती उन अफसरों में होती है, जो ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जांप्ल हैं





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