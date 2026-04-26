आईपीएल 2026: अंगकृष रघुवंशी ‘फील्डिंग में बाधा डालने’ के आरोप में हुए आउट, मचा बवाल

कोलकाता नाइट राइडर्स के अंगकृष रघुवंशी आईपीएल 2026 में ‘फील्डिंग में बाधा डालने’ के तहत आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बने। लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में यह विवादास्पद फैसला हुआ, जिससे केकेआर टीम और समर्थक नाराज हैं।

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ( केकेआर ) के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी एक विवाद ास्पद तरीके से आउट हुए, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में रघुवंशी को ‘ फील्डिंग में बाधा डालने’ ( obstructing the field ) के आरोप में आउट दिया गया। यह फैसला इतना विवाद ास्पद था कि केकेआर के कोच अभिषेक नायर और टीम के समर्थकों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। यह आईपीएल इतिहास में केवल चौथी बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज को इस तरह से आउट दिया गया है। घटना पांचवें ओवर में घटी जब प्रिंस यादव गेंदबाजी कर रहे थे। रघुवंशी ने गेंद को मिड-ऑन की ओर खेला और तुरंत रन लेने के लिए दौड़े। हालांकि, नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया। रघुवंशी जब वापस मुड़ रहे थे, उसी समय मोहम्मद शमी ने स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंकी। दुर्भाग्यवश, रघुवंशी गेंद की लाइन में आ गए और उन्होंने खुद को बचाने के लिए डाइव लगाई। फील्डिंग टीम ने तुरंत ‘ फील्डिंग में बाधा डालने’ की अपील की, जिसे तीसरे अंपायर ने स्वीकार कर लिया। इस फैसले से केकेआर के खिलाड़ी और समर्थक हैरान रह गए। रघुवंशी केवल 8 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंपायर के फैसले के बाद भी केकेआर की टीम संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने चौथे अंपायर के साथ लंबी चर्चा की। नियमों के अनुसार, यह फैसला सही था क्योंकि रघुवंशी ने अपनी रनिंग लाइन बदली थी, लेकिन बल्लेबाज इस फैसले से स्पष्ट रूप से नाखुश थे। यह घटना क्रिकेट के नियमों और खेल भावना पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देती है। क्या रघुवंशी का डाइव जानबूझकर किया गया था, या यह केवल खुद को चोट से बचाने का एक स्वाभाविक प्रयास था?

इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित है कि यह घटना आईपीएल 2026 के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई है। आईसीसी के नियम 37.1.4 के अनुसार, यदि कोई बल्लेबाज रन लेते समय बिना किसी उचित कारण के अपनी दिशा बदलता है और इससे फील्डर के रन-आउट करने के प्रयास में बाधा आती है, तो उसे ‘फील्डिंग में बाधा डालने’ के तहत आउट दिया जा सकता है। इस नियम में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि रन-आउट होता है या नहीं; केवल बाधा डालना ही आउट देने के लिए पर्याप्त है। अतीत में भी आईपीएल में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 2013 में यूसुफ पठान (पुणे वारियर्स बनाम केकेआर), 2019 में अमित मिश्रा (डीसी बनाम एसआरएच), और 2024 में रविंद्र जडेजा (सीएसके बनाम एसआरएच) को भी इसी तरह से आउट दिया गया था। इन मामलों में भी विवाद हुआ था, लेकिन अंपायरों ने नियमों का पालन करते हुए अपने फैसले को बरकरार रखा था। रघुवंशी का मामला भी इसी कड़ी में शामिल हो गया है। यह घटना एक बार फिर से क्रिकेट के नियमों की जटिलता और अंपायरों के फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। खेल में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जो नियमों की व्याख्या और खेल भावना के बीच एक नाजुक संतुलन बनाते हैं। इस मामले में भी, यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और क्या इस फैसले पर कोई पुनर्विचार किया जाएगा। केकेआर के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि रघुवंशी अच्छी फॉर्म में थे और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। हालांकि, टीम को अब इस नुकसान से उबरना होगा और आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा





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