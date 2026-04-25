आईपीएल मैच के चलते दिल्ली में यातायात व्यवस्था सख्त, जानें वैकल्पिक मार्ग

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल मैच के कारण दिल्ली में यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कई मार्गों पर प्रतिबंध और परिवर्तन लागू किए जा सकते हैं।
नई दिल्ली। आज राजधानी दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) का एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच के कारण केंद्रीय दिल्ली में भारी भीड़भाड़ और संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह डे-नाइट मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 बजे तक चलेगा, जिसके चलते बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है। इससे प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ सकता है। यातायात पुलिस के अनुसार, मैच के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन लागू किए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और यातायात को सुचारू रूप से चलाना है। इसके अतिरिक्त, दरियागंज से दिल्ली गेट चौक, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक, और आईटीओ से दिल्ली गेट तक के मार्गों पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे राजघाट से दिल्ली गेट मार्ग, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट मार्ग, और दिल्ली गेट से आईटीओ मार्ग जैसे वैकल्पिक मार्ग ों का उपयोग करें ताकि वे जाम से बच सकें। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 1 से 8 तक के दर्शकों को बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रवेश मिलेगा, जबकि गेट नंबर 10 से 15 तक के दर्शकों को जवाहरलाल नेहरू मार्ग (अंबेडकर स्टेडियम बस अड्डा के पास) से प्रवेश करना होगा। गेट नंबर 16 से 18 तक के दर्शकों के लिए भी बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रवेश की व्यवस्था है। स्टेडियम के आसपास सामान्य वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी, केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। पार्किंग की सुविधा के लिए जेपी पार्क, विक्रम नगर और जे जे बी प्रयास कार्यालय के पास स्थान निर्धारित किए गए हैं। टैक्सी और कैब के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। कैब यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए गेट नंबर 2 (एमएएमसी के पास) और राजघाट चौक आई पी फ्लाईओवर से राजघाट के बीच सर्विस लेन को निर्धारित किया गया है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वैकल्पिक मार्ग ों का उपयोग करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने का प्रयास करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पुलिस का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। यह एडवाइजरी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मैच के दौरान दिल्ली के केंद्रीय हिस्सों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले नवीनतम यातायात अपडेट की जांच कर लें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर, यातायात पुलिस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और दर्शकों को कोई असुविधा न हो.
नई दिल्ली। आज राजधानी दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच के कारण केंद्रीय दिल्ली में भारी भीड़भाड़ और संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह डे-नाइट मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 बजे तक चलेगा, जिसके चलते बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है। इससे प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ सकता है। यातायात पुलिस के अनुसार, मैच के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन लागू किए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और यातायात को सुचारू रूप से चलाना है। इसके अतिरिक्त, दरियागंज से दिल्ली गेट चौक, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक, और आईटीओ से दिल्ली गेट तक के मार्गों पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे राजघाट से दिल्ली गेट मार्ग, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट मार्ग, और दिल्ली गेट से आईटीओ मार्ग जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि वे जाम से बच सकें। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 1 से 8 तक के दर्शकों को बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रवेश मिलेगा, जबकि गेट नंबर 10 से 15 तक के दर्शकों को जवाहरलाल नेहरू मार्ग (अंबेडकर स्टेडियम बस अड्डा के पास) से प्रवेश करना होगा। गेट नंबर 16 से 18 तक के दर्शकों के लिए भी बहादुर शाह जफर मार्ग से प्रवेश की व्यवस्था है। स्टेडियम के आसपास सामान्य वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी, केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। पार्किंग की सुविधा के लिए जेपी पार्क, विक्रम नगर और जे जे बी प्रयास कार्यालय के पास स्थान निर्धारित किए गए हैं। टैक्सी और कैब के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। कैब यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए गेट नंबर 2 (एमएएमसी के पास) और राजघाट चौक आई पी फ्लाईओवर से राजघाट के बीच सर्विस लेन को निर्धारित किया गया है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने का प्रयास करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पुलिस का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। यह एडवाइजरी उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मैच के दौरान दिल्ली के केंद्रीय हिस्सों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले नवीनतम यातायात अपडेट की जांच कर लें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर, यातायात पुलिस का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और दर्शकों को कोई असुविधा न हो
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