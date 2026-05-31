आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप का खिताब जीतने के लिए वैभव सूर्यवंशी के सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन खड़े हैं. आज होने वाले फाइनल मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप उनके नाम दर्ज है. लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन को इस खिताब को जीतने का मौका मिला है. गिल और सुदर्शन को अपने नाम ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए वैभव सूर्यवंशी से अधिक रन बनाने होंगे. गिल को वैभव सूर्यवंशी से 55 रन बनाने होंगे और सुदर्शन को 67 रन बनाने होंगे. अगर वे अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ऑरेंज कैप उनके नाम पर सजेगा. लेकिन अगर वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ही सजा रहेग.

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप का खिताब जीतने के लिए वैभव सूर्यवंशी के सामने शुभमन गिल और साई सुदर्शन खड़े हैं. आज होने वाले फाइनल मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेल ा जाएगा.

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप उनके नाम दर्ज है. लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन को इस खिताब को जीतने का मौका मिला है. गिल और सुदर्शन को अपने नाम ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए वैभव सूर्यवंशी से अधिक रन बनाने होंगे. गिल को वैभव सूर्यवंशी से 55 रन बनाने होंगे और सुदर्शन को 67 रन बनाने होंगे.

अगर वे अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ऑरेंज कैप उनके नाम पर सजेगा. लेकिन अगर वे अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ही सजा रहेगा. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 15 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 722 रन बना चुके हैं और वो आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

वहीं अगर साई सुदर्शन की बात करें तो वो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 16 मैचों की 16 पारियों में 1 शतक और 8 अर्धशतकों के साथ 710 रन बनाए हैं. आज होने वाले आईपीएल 2026 फाइनल में गिल और सुदर्शन के पास आरसीबी के गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा.

बस इन दोनों खिलाड़ियों के कम से कम अर्धशतकीय पारियां खेलनी होंगी





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आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी शुभमन गिल साई सुदर्शन

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