आईपीएल 2026 के फाइनल में शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 के फाइनल में फेल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में गिल सस्ते में आउट हो गए।

आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला। क्वालीफायर-2 में गिल के बल्ले से शतकीय पारी निकली थी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 के फाइनल में फेल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में गिल सस्ते में आउट हो गए। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उनका विकेट लिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका मारा था। दूसरी गेंद उन्होंने शॉर्ट आर्म जैब लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी। वह हवा में गेंदबाज के पीछे की तरफ चली गई। मिड ऑफ से भागते हुए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आसानी से गेंद को लपक लिया। शुभमन गिल 2023 विश्व कप के फाइनल में कुछ इसी तरह का शॉर्ट खेल कर आउट हुए थे। इसी मैदान पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर गिल ने शॉर्ट आर्म जैब लगाने की कोशिश की थी। गेंद सीधे मिड ऑन के हाथ में चली गई। अब आईपीएल 2026 के फाइनल में भी गिल इसी तरह आउट हुए। उन्होंने 8 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेल ी। गिल ने क्वालीफायर-2 में शतक लगाकर गुजरात को जीत दिलाई थी।सफेल बॉल क्रिकेट के फाइनल में शुभमन गिल 8वीं बार खेल रहे हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ 219 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ एक ही अर्धशतकीय पारी है, जो उन्होंने 2021 आईपीएल के फाइनल में केकेआर के लिए सीएसके के खिलाफ बनाया था। 8 फाइनल में गिल के नाम 210 रन हैं। उन्होंने ये रन 109.

5 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं और इस दौरान उनका औसत 36 का रहा है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल 2026 गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शुभमन गिल जोश हेजलवुड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GT vs RR Qualifier-2 : वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 96, जडेजा और फरेरा का भी धमाल, राजस्थान ने गुजरात को दिया 215 रनों का लक्ष्यIPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 में वैभव सूर्यवंशी की 96 रनों की पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 215 रनों का लक्ष्य दिया है.

Read more »

जरूरत की खबर- नौतपा में छोटे बच्चों को रखें सेफ: स्कूल भेजते हुए ध्यान रखें 7 बातें, आइसक्रीम की जगह पिलाएं ये हेल्दी ड्रिंक्सSummer 2026 Nautapa Loo Heat Stroke Symptoms Explained; How To Protect Child From Heatwave? Follow Nautapa 2026, Summer Safety Tips Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

वैभव सूर्यवंशी ने पलट दिया 19 साल का IPL इतिहास, पहली बार किसी बल्लेबाज ने पावरप्ले में बनाए 500 रन | Vaibhav Suryavanshi Creates History To Become First Player To Score 500 Runs In PowerplayVaibhav Suryavanshi in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सूर्यवंशी ने 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 776 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।

Read more »

RCB vs GT Pitch Report: फाइनल में होगी रनों की बरसात या लगेगी विकेटों झड़ी? पढ़ें अहमदाबाद की पिच रिपोर्टIPL 2026 Final Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में होने वाला है।

Read more »

RCB vs GT Live: रजत पाटीदार गुजरात के लिए खतराआईपीएल 2026, RCB vs GT IPL 2026 Final Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खेला जाएगा।

Read more »

IPL 2026 के विजेता को लेकर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया RCB या GT कौन और क्‍यों उठाएगा ट्रॉफी? | R Ashwin Big Prediction About The Winner Of Ipl 2026 Rcb Vs Gt Final MatchR Ashwin prediction for IPL 2026 winner: आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले विजेजा को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को ही विजेता बताया है।

Read more »