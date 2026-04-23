आईपीएल 2026: लगातार हार से जूझ रही लखनऊ सुपर जायंट्स, प्रयोगों का पड़ रहा भारी असर

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार चौथी हार के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर खिसक गई है। टीम की इस खराब फॉर्म के पीछे लगातार किए जा रहे प्रयोगों को मुख्य कारण माना जा रहा है।

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार चौथी हार से टीम मुश्किल में फंसती जा रही है। शुरुआती तीन मैचों में दो जीत हासिल करने के बाद, लखनऊ को गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और अब राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के खिलाफ टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जहां 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वे केवल 119 रनों पर ही ऑलआउट हो गए। वर्तमान में, 7 मैचों में लखनऊ के खाते में केवल 4 अंक हैं, जिसके कारण वे अंक तालिका में 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। टीम की इस खराब फॉर्म के पीछे लगातार किए जा रहे प्रयोग ों को मुख्य कारण माना जा रहा है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स हर मैच में अपनी रणनीति और खिलाड़ियों की स्थिति में बदलाव कर रही है, जो शायद ही टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। पिछले सीजन में, एडेन मार्करम और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। मार्श ने 627 रन बनाए थे, जबकि मार्करम ने 445 रन का योगदान दिया था। इसके अलावा, निकोलस पूरन ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 196 की शानदार स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाए थे। हालांकि, इस सीजन में पूरन की बल्लेबाजी क्रम बदल दी गई है और उन्हें अब 5वें नंबर पर उतारा जा रहा है, जहां वे अपेक्षित रन बनाने में विफल रहे हैं। टीम प्रबंधन का यह फैसला टीम के लिए उल्टा पड़ रहा है। वर्तमान में, टीम के प्रमुख बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस प्रकार है: मिचेल मार्श ने 7 मैचों में 210 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 55 है और औसत 30 है। एडेन मार्कराम ने 7 मैचों में 162 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 45 है और औसत 23.

14 है। मुकुल चौधरी ने 7 मैचों में 155 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 54* है और औसत 38.75 है। आयुष बडोनी ने 7 मैचों में 148 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 54 है और औसत 21.14 है। ऋषभ पंत ने 7 मैचों में 147 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 68* है और औसत 24.5 है। निकोलस पूरन ने 7 मैचों में केवल 73 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 22 है और औसत 10.43 है। टीम की रणनीति में लगातार बदलाव के कारण हर किसी का बल्लेबाजी क्रम बदल गया है। एडेन मार्करम को मध्यक्रम में भेज दिया गया है, जहां वे रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आयुष बडोनी को ओपनिंग करने के लिए कहा गया है, जबकि उनके पास ओपनिंग का कोई अनुभव नहीं है। पिछले सीजन में वे टीम के लिए फिनिशर की भूमिका में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। सीजन के पहले मैच में ऋषभ पंत ने सलामी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें तीसरे नंबर पर खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां वे भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। संक्षेप में, लखनऊ ने अपने प्रयोगों से खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया है। इसके अतिरिक्त, टीम केवल तीन विदेशी खिलाड़ियों को उतार रही है, जबकि उन्हें चार विदेशी बल्लेबाजों को खिलाने की अनुमति है। साउथ अफ्रीका के प्रतिभाशाली बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिट्जके बेंच पर बैठे हैं, फिर भी टीम दिल्ली के अनकैप्ड बल्लेबाज हिम्मत सिंह को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पिछले सीजन में लखनऊ की गेंदबाजी कमजोर थी, क्योंकि तेज गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण टीम को संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि, इस बार स्थिति अलग है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक से बढ़कर एक भारतीय तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद शमी, आवेश खान, मयंक यादव और प्रिंस यादव शामिल हैं। स्पिन गेंदबाजी विभाग में दिग्वेश राठी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम को अपनी गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में लगातार हो रहे बदलाव टीम की हार का मुख्य कारण बन रहे हैं। टीम प्रबंधन को जल्द ही अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और खिलाड़ियों को उनकी सही स्थिति में खिलाने की आवश्यकता है, ताकि टीम को आईपीएल 2026 में सफलता मिल सके





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