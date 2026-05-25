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आईपीएल 2026: 14 क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी हुई फेल!

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आईपीएल 2026: 14 क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी हुई फेल!
आईपीएल 2026क्रिकेट पंडितभविष्यवाणी
📆25-05-2026 09:17:00
📰Amar Ujala
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आईपीएल 2026 में क्रिकेट पंडितों की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। जिन टीमों को सीजन शुरू होने से पहले प्लेऑफ का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उनमें से कई बाहर हो गईं। वहीं कुछ अनदेखी टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंकाते हुए अंतिम चार में जगह बनाई।

आईपीएल 2026 में क्रिकेट पंडितों की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। जिन टीमों को सीजन शुरू होने से पहले प्लेऑफ का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उनमें से कई बाहर हो गईं। वहीं कुछ अनदेखी टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंकाते हुए अंतिम चार में जगह बनाई। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंची टीमों का फैसला हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु , गुजरात टाइटंस , सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम-चार में जगह बनाई। अब 26 मई से प्लेऑफ राउंड की शुरुआत होगी। हालांकि, इस सीजन में एक बात जो चौंकाने वाली रही है, वह यह है कि लगभग सभी क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। सीजन शुरू होने से पहले, 14 क्रिकेट पंडितों ने प्लेऑफ के लिए भविष्यवाणी की थी, लेकिन हर किसी की चुनी हुई टीमों में से दो या तीन टीमें लीग राउंड से ही बाहर हो गईं। संजय बांगड़ ने आरसीबी, पंजाब, मुंबई और दिल्ली को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। पर इनमें से पंजाब, मुंबई और दिल्ली बाहर हो गईं और सिर्फ पीयूष चावला ने मुंबई, पंजाब, आरसीबी और केकेआर को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से केवल अभिनव मुकुंद ने पंजाब, आरसीबी, मुंबई और दिल्ली को प्लेऑफ का दावेदार बताया था, लेकिन इनमें से सिर्फ इयान बिशप ने मुंबई, सीएसके, आरसीबी और पंजाब को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से सिर्फ फाफ डुप्लेसिस ने मुंबई, आरसीबी, पंजाब और चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था, लेकिन इनमें से सिर्फ अम्बाती रायुडू ने आरसीबी, मुंबई, लखनऊ और केकेआर को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से सिर्फ एरॉन फिंच ने आरसीबी, मुंबई, पंजाब और सनराइजर्स को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। इनमें से चेतेश्वर पुजारा ने गुजरात, सीएसके, केकेआर और मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से केवल आकाश चोपड़ा ने मुंबई, दिल्ली, आरसीबी और पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से केवल मोहम्मद कैफ ने पंजाब, दिल्ली, मुंबई और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से सिर्फ इरफान पठान ने मुंबई, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। इनमें से मुंबई, दिल्ली और पंजाब बाहर हो गईं और सिर्फ लक्ष्मीपति बालाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से हरभजन सिंह ने मुंबई, सनराइजर्स, पंजाब और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से केवल यानी केवल हरभजन, बालाजी और फिंच ही ऐसे दिग्गज हैं, जिनकी भविष्यवाणी की हुई दो टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं। बाकियों की एक-एक टीम प्लेऑफ में पहुंची। इस सीजन कई टीमें चोट से भी जूझती रही हैं। आखिरी दिन तक प्लेऑफ की चार टीमें तय नहीं हो पाई थीं। तीन टीमों के बाद चौथी टीम का फैसला रविवार को राजस्थान और मुंबई के बीच मैच के बाद हुआ। आरसीबी इस सीजन खिताब बचाने उतरेगी, वहीं राजस्थान, सनराइजर्स और गुजरात की नजरें दूसरी बार खिताब जीतने पर होंगी.

आईपीएल 2026 में क्रिकेट पंडितों की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुईं। जिन टीमों को सीजन शुरू होने से पहले प्लेऑफ का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उनमें से कई बाहर हो गईं। वहीं कुछ अनदेखी टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंकाते हुए अंतिम चार में जगह बनाई। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंची टीमों का फैसला हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम-चार में जगह बनाई। अब 26 मई से प्लेऑफ राउंड की शुरुआत होगी। हालांकि, इस सीजन में एक बात जो चौंकाने वाली रही है, वह यह है कि लगभग सभी क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। सीजन शुरू होने से पहले, 14 क्रिकेट पंडितों ने प्लेऑफ के लिए भविष्यवाणी की थी, लेकिन हर किसी की चुनी हुई टीमों में से दो या तीन टीमें लीग राउंड से ही बाहर हो गईं। संजय बांगड़ ने आरसीबी, पंजाब, मुंबई और दिल्ली को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। पर इनमें से पंजाब, मुंबई और दिल्ली बाहर हो गईं और सिर्फ पीयूष चावला ने मुंबई, पंजाब, आरसीबी और केकेआर को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से केवल अभिनव मुकुंद ने पंजाब, आरसीबी, मुंबई और दिल्ली को प्लेऑफ का दावेदार बताया था, लेकिन इनमें से सिर्फ इयान बिशप ने मुंबई, सीएसके, आरसीबी और पंजाब को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से सिर्फ फाफ डुप्लेसिस ने मुंबई, आरसीबी, पंजाब और चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था, लेकिन इनमें से सिर्फ अम्बाती रायुडू ने आरसीबी, मुंबई, लखनऊ और केकेआर को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से सिर्फ एरॉन फिंच ने आरसीबी, मुंबई, पंजाब और सनराइजर्स को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। इनमें से चेतेश्वर पुजारा ने गुजरात, सीएसके, केकेआर और मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से केवल आकाश चोपड़ा ने मुंबई, दिल्ली, आरसीबी और पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से केवल मोहम्मद कैफ ने पंजाब, दिल्ली, मुंबई और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से सिर्फ इरफान पठान ने मुंबई, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान को प्लेऑफ का दावेदार बताया था। इनमें से मुंबई, दिल्ली और पंजाब बाहर हो गईं और सिर्फ लक्ष्मीपति बालाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। हालांकि, इनमें से हरभजन सिंह ने मुंबई, सनराइजर्स, पंजाब और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने का दावेदार बताया था। इनमें से केवल यानी केवल हरभजन, बालाजी और फिंच ही ऐसे दिग्गज हैं, जिनकी भविष्यवाणी की हुई दो टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं। बाकियों की एक-एक टीम प्लेऑफ में पहुंची। इस सीजन कई टीमें चोट से भी जूझती रही हैं। आखिरी दिन तक प्लेऑफ की चार टीमें तय नहीं हो पाई थीं। तीन टीमों के बाद चौथी टीम का फैसला रविवार को राजस्थान और मुंबई के बीच मैच के बाद हुआ। आरसीबी इस सीजन खिताब बचाने उतरेगी, वहीं राजस्थान, सनराइजर्स और गुजरात की नजरें दूसरी बार खिताब जीतने पर होंगी

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आईपीएल 2026 क्रिकेट पंडित भविष्यवाणी प्लेऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स

 

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