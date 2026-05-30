आईपीएल 2026: रबाडा ने भुवनेश्वर से छीनी पर्पल कैप, टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

आईपीएल 2026 में कगिसो रबाडा ने भुवनेश्वर कुमार से पर्पल कैप छीन ली है। टॉप-5 गेंदबाजों में रबाडा, भुवनेश्वर, आर्चर, कंबोज और मलिंगा शामिल हैं। फाइनल में पर्पल कैप की रेस जारी रहेगी।

भुवनेश्वर कुमार से कगिसो रबाडा ने आईपीएल 2026 में पर्पल कैप छीन ली है। शुक्रवार को मुल्लांपुर स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2 मैच खेला गया। इस मैच में रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार से पर्पल कैप छीन ली है। रबाडा ने इस सीजन 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। उनकी इकोनॉमी 9.

43 और औसत 20.78 है। दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 26 विकेट लिए हैं। उनकी इकोनॉमी 8 और औसत 18.15 है। तीसरे स्थान पर जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्होंने 16 मैचों में 25 विकेट लिए हैं। उनकी इकोनॉमी 9.31 और औसत 22.36 है। चौथे नंबर पर अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। उनकी इकोनॉमी 10.52 और औसत 25.23 है। पांचवें स्थान पर एहसान मलिंगा हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। उनकी इकोनॉमी 9.33 और औसत 25.35 है। भुवी के पास फाइनल में पर्पल कैप वापस हासिल करने का मौका होगा। यह आईपीएल सीजन काफी रोमांचक रहा है और फाइनल मुकाबला भी धमाकेदार होने वाला है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। अब वे फाइनल में किसी भी टीम से भिड़ेंगे। रबाडा का प्रदर्शन टीम के लिए अहम रहा है। उनकी गेंदबाजी ने टीम को कई मैच जिताए हैं। भुवनेश्वर कुमार भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पावरप्ले में विकेट लेने में माहिर हैं। जोफ्रा आर्चर ने भी अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया है। अंशुल कंबोज युवा गेंदबाज हैं और उन्होंने इस सीजन काफी प्रभावित किया है। एहसान मलिंगा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पर्पल कैप की रेस अब फाइनल तक जारी रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम खिताब जीतती है और कौन सा गेंदबाज पर्पल कैप अपने नाम करता है। आईपीएल के इस सीजन में कई यादगार प्रदर्शन देखने को मिले हैं। दर्शकों के लिए यह एक रोमांचक सीजन रहा है। अब सभी की नजरें फाइनल मैच पर होंगी। गुजरात टाइटंस और विरोधी टीम के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। रबाडा और भुवनेश्वर के बीच पर्पल कैप की जंग भी देखने लायक होगी। आईपीएल 2026 का फाइनल मैच जल्द ही खेला जाएगा। इस मैच में पर्पल कैप का फैसला होगा। सभी गेंदबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। यह सीजन गेंदबाजों के लिए काफी अच्छा रहा है। कई नए गेंदबाज उभरकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर, आईपीएल 2026 में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है। अब देखना यह है कि पर्पल कैप किसके नाम होती है। फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है





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IPL 2026 पर्पल कैप कगिसो रबाडा भुवनेश्वर कुमार टॉप-5 गेंदबाज

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