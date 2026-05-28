आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, इतिहास में तीन बार एलिमिनेटर की विजेता टीम क्वालीफायर-2 में जीत पाई है

आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हो गया है। लीग के इतिहास में सिर्फ तीन ही बार एलिमिनेटर की विजेता टीम क्वालीफायर-2 में जीत पाई है। गुजरात और राजस्थान के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा।

क्वालीफायर-2 में किसका होता है दबदबा?

एलिमिनेटर विजेता या क्वालीफायर-1 हारने वाली टीम, रिकॉर्ड जान लीजिएआईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। लीग के इतिहास में सिर्फ तीन ही बार एलिमिनेटर की विजेता टीम क्वालीफायर-2 का मुकाबला जीत पाई है।आईपीएल 2026 में क्वालीफायर-2 में खेलने वाली दोनों टीमों का फैसला हो गया है। क्वीलाफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हरा मिली थी। वहीं एलिमिनेटर मुकाबले राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत मिली। गुजरात और राजस्थान के बीच आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर मुल्लांपुर के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा।आईपीएल में 2011 से प्लेऑफ का नियम आया है। तब से 15 बार क्वालीफायर-2 खेला जा चुका है। इसमें इस दौरान सिर्फ तीन बार ही एलिमिनेटर की विजेता टीम ने क्वालीफायर-2 में जीत हासिल की है। 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद और 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह कारनामा किया था। अन्य 12 मौकों पर क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम ने एलिमिनेटर को जीतकर फाइनल में जगह पक्की की है।मुकाबला मुल्लांपुर में ही खेला गया था। उस मैच में गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली थी। इस सीजन मुल्लांपुर में गुजरात को खेलने अपने ग्रुप राउंड के मुकाबले में भी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने इसी मैदान पर खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में जगह पक्की की है।2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को ही हराकर लीग का खिताब अपने नाम किया था। आईपीएल के क्वालीफायर-2 में सबसे बड़ी 129 रनों की पारी खेलने का रिकॉर्ड गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के नाम है।आईपीएल इतिहास में अभी तक सिर्फ एक ही बार एलिमिनेटर में खेलने वाली टीम ने खिताब जीता है। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने यह कारनामा किया था। अब राजस्थान रॉयल्स भी उस राह पर है। टीम ने शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत मिलती है तो रविवार को आरसीबी से खेलना होगा। यानी 5 दिन के अंदर तीन मुकाबले। यह किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता।ऋषिकेश कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हैं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। मुख्य रूप से उन्होंने डेस्क की जिम्मेदारी ही संभाली है। ऋषिकेश कुमार ने जनवरी 2022 में नवभारत टाइम्स डॉट कॉम ज्वाइन किया था। क्रिकेट के साथ ही फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, टेनिस, बॉक्सिंग और एफ-1 में खास रुचि रखते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए ऋषिकेश ने 2023 विश्व कप, पेरिस ओलंपिक, फीफा विश्व कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर टी20 विश्व कप तक को कवर किया है। ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही खबरों को नया एंगल देना ऋषिकेश की विशेषता है। डेटा के समुंद्र में गोते लगाकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की एनालिसिक करना उन्हें बखूबी पता है। उन्होंने स्टार कबड्डी खिलाड़ी और भारतीय कप्तान रहे प्रदीप नरवाल के साथ ही बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, इंटरनेशनल क्रिकेटर साई किशोर, पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर दानिश कनेरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, कार रेसर अखिल रविंद्र और पैरालिंपिक मेडलिस्ट निशाद कुमार के इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स को ग्राउंड से कवर किया है। ऋषिकेश ने भोपाल माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से बीए मास कम्यूनिकेशन के साथ ही एमए मास कम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है। अपने पत्रकारिता की शुरुआत स्पोर्ट्सविकी से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज रूम में स्पोर्ट्स पेज पर जिम्मेदारी संभाली। वहां उन्होंने प्रिंट में काम करने का अनुभव लिया। इसके बाद फिर से डिजिटल मीडिया में वापसी करते हुए नवभारतटाइम्स ऑनलाइन के साथ जुड़ गए।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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