आईपीएल 2026: गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया, आशीष नेहरा का गुस्सा और रोमांचक जीत

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। मैच में आशीष नेहरा का गुस्सा और आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर रहा। शुभमन गिल और जोस बटलर ने शानदार प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का रोमांच से गहरा नाता जुड़ गया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछला मैच आखिरी ओवर में हार ने के बाद, बुधवार रात दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध किस्मत ने गुजरात का साथ दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेल े गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात ने मेजबान दिल्ली को महज 1 रन से हराकर न केवल अपनी जीत का खाता खोला, बल्कि दिल्ली के अजेय रथ को भी रोक दिया। आशीष नेहरा को चढ़ गया गुस्सा: इस हाई-वोल्टेज मैच के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा अपना

आपा खो बैठे। मामला पारी के 16वें ओवर का है जब अशोक शर्मा की गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक रन चुराने की कोशिश की। कप्तान शुभमन गिल ने फुर्ती दिखाते हुए स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। किस्मत खराब रही कि गेंद विकेट से टकराकर बाउंड्री पार चली गई और दिल्ली को तोहफे में 4 ओवरथ्रो मिल गए। बुरी तरह हो गए नाराज: निर्णायक मोड़ पर मिली इस अतिरिक्त बाउंड्री को देखकर डगआउट में बैठे नेहरा बुरी तरह झुंझला गए। आशीष नेहरा को भयंकर गुस्से में देखा गया और इस बीच वे काफी जोर से चिल्ला भी पड़े। उस वक्त नेहरा के साथ दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी वहां खड़े हुए थे। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। गुजरात की जीत का रोमांच: एक रन से जीती गुजरात की टीम हालांकि, मैच का अंत गुजरात के लिए सुखद रहा। आखिरी दो गेंदों पर जब दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे तब रोमांच अपने चरम पर था। डेविड मिलर ने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए सिंगल लेने से मना कर दिया लेकिन अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव के रन आउट होते ही दिल्ली की उम्मीदें धराशायी हो गईं। गुजरात ने दबाव में गजब का संयम दिखाया और 2 बेहद जरूरी अंक अपनी झोली में डाल लिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात: टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की शुरुआत खराब रही और साई सुदर्शन जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने मोर्चा संभाला और अपनी पुरानी लय में लौटते हुए तूफानी अर्धशतक जड़े। गिल ने 45 गेंदों में शानदार 70 रन बनाए जबकि बटलर ने महज 27 गेंदों में 55 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को 210 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।\मैच का विश्लेषण और महत्वपूर्ण घटनाएँ: मैच की शुरुआत में, गुजरात टाइटंस ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन के जल्दी आउट होने के बाद, कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला। गिल ने 70 रन बनाए, जबकि बटलर ने 55 रनों की तेज पारी खेली, जिससे गुजरात 210 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। मैच के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब आशीष नेहरा, जो गुजरात के हेड कोच हैं, एक ओवरथ्रो के कारण गुस्से में आ गए। 16वें ओवर में, ट्रिस्टन स्टब्स ने एक रन चुराने की कोशिश की, लेकिन थ्रो स्टंप्स पर लग गया। दुर्भाग्य से, गेंद बाउंड्री पार चली गई, जिससे दिल्ली को 4 रन ओवरथ्रो के रूप में मिल गए। नेहरा इस पर गुस्से में चिल्लाते हुए देखे गए।\मैच का अंत और गुजरात की जीत: मैच का अंत रोमांचक रहा, क्योंकि दिल्ली को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने सिंगल लेने से मना कर दिया, जिससे दबाव बढ़ गया। हालांकि, अगली गेंद पर कुलदीप यादव के रन आउट होने से दिल्ली की उम्मीदें टूट गईं और गुजरात ने 1 रन से मैच जीत लिया। गुजरात ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयम बनाए रखा और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। इस जीत ने गुजरात को आईपीएल 2026 में एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। टीम ने दिखाया कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैच में खिलाड़ियों का प्रदर्शन: शुभमन गिल और जोस बटलर की शानदार बल्लेबाजी ने गुजरात को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गेंदबाजों ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी कुछ अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन वे अंत तक मैच को जीतने में असफल रहे। यह मैच आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में, गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की और अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया





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