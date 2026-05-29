आईपीएल 2026: क्वालीफायर-2 में गिल और सुदर्शन के पास वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप छीनने का मौका

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के क्वालीफायर-2 मैच में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ऑरेंज कैप हासिल करने की कोशिश करेंगे। जानिए कितने रन बनाने होंगे।

आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर मैच में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर स्टेडियम में रोमांचक भिड़ंत होने वाली है। इस मैच में न केवल फाइनल में जगह बनाने की जंग होगी, बल्कि ऑरेंज कैप की रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऑरेंज कैप पर 15 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी काबिज हैं, जिन्होंने इस सीजन में 15 मैचों में 242.

85 की स्ट्राइक रेट और 45.33 के औसत से 680 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक हैं, जिसमें 55 चौके और 65 छक्के शामिल हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस के दो बल्लेबाज - शुभमन गिल और साई सुदर्शन - उन्हें पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। साई सुदर्शन इस समय सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 15 मैचों में 157.86 की स्ट्राइक रेट और 46.57 के औसत से 652 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और सात अर्धशतक निकले हैं, जिसमें 65 चौके और 29 छक्के शामिल हैं। अगर सुदर्शन आज के मैच में 29 रन बना लेते हैं, तो वे वैभव को पछाड़कर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे। वहीं, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 14 मैचों में 159.27 की स्ट्राइक रेट और 44.14 के औसत से 618 रन बनाए हैं, जिसमें छह अर्धशतक, 57 चौके और 30 छक्के शामिल हैं। गिल को ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए 63 रन बनाने होंगे। यह मुकाबला सिर्फ ऑरेंज कैप के लिए ही नहीं, बल्कि फाइनल में जगह बनाने के लिए भी बेहद अहम है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और इस हाई-वोल्टेज मैच में रोमांच की उम्मीद है। वैभव सूर्यवंशी की कमाल की बल्लेबाजी ने पूरे टूर्नामेंट में सबको हैरान कर दिया है, लेकिन अब गिल और सुदर्शन उनकी बादशाहत को चुनौती देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों बल्लेबाज अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या फिर वैभव अपनी कैप बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा, पर्पल कैप की रेस में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। भुवनेश्वर कुमार फिलहाल टॉप पर हैं, लेकिन कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज उनसे विकेटों का ताज छीन सकते हैं। आईपीएल 2026 का यह क्वालीफायर मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए कई रोमांचक पल लेकर आएगा





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