आईपीएल 2026 प्लेऑफ की जंग: मुंबई और लखनऊ बाहर, आरसीबी बनी टेबल टॉपर

आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं जबकि आरसीबी ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, कई बड़ी टीमों के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। हाल ही में खेल े गए मुकाबलों ने अंक तालिका में भारी उलटफेर कर दिया है जिससे कुछ टीमों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। रविवार का दिन दो दिग्गज टीमों के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेल ा गया। लखनऊ की टीम ने पूरे सीजन काफी संघर्ष किया लेकिन चेपॉक के मैदान पर चेन्नई के खिलाफ उनकी हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन की पहली टीम बन गई है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है। उन्होंने अब तक 11 मैच खेल े हैं जिनमें से केवल 3 में जीत दर्ज कर सके। अब यदि वे अपने बचे हुए तीन मैच भी जीत लेते हैं तो भी वे अधिकतम 12 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे जो उन्हें टॉप-4 में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी तरह का दुखद परिणाम रायपुर में खेल े गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए भी सामने आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला जिसमें बेंगलुरु ने अंततः दो विकेट से जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस के अरमानों पर पानी फिर गया और वे भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। बेंगलुरु के लिए यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी क्योंकि इस जीत के साथ ही वे अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। आरसीबी के अब कुल 14 अंक हो गए हैं जिससे उन्होंने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। इस जीत ने न केवल आरसीबी को टॉप पर पहुंचाया बल्कि राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इससे पहले आरसीबी और राजस्थान दोनों के 12-12 अंक थे लेकिन अब बेंगलुरु दो अंकों की बढ़त के साथ आगे निकल गई है जिससे राजस्थान की राह और कठिन हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखें तो प्लेऑफ की रेस अब मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और पंजाब के बीच सिमट गई है। बेंगलुरु ने 11 मैचों में 7 जीत हासिल की है और उनकी स्थिति काफी अनुकूल है। यदि वे अपने अगले तीन मैचों में से केवल एक मैच भी जीत लेते हैं तो प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी और यदि दो मैच जीतते हैं तो उनका क्वालीफिकेशन पूरी तरह कन्फर्म हो जाएगा। हैदराबाद और गुजरात की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जहाँ वे अपने आगामी मैचों के परिणामों के आधार पर अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं पंजाब की टीम के लिए समीकरण थोड़े अलग हैं क्योंकि उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। पंजाब ने 10 मैचों में 13 अंक बटोरे हैं और अब उन्हें अपने अंतिम चार मैचों में से कम से कम दो मैचों में जीत दर्ज करनी होगी ताकि वे 17 अंकों तक पहुंच सकें और प्लेऑफ में प्रवेश कर सकें। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की थी और वे शुरुआती मैचों में अजेय नजर आ रहे थे। लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे चरण में टीम का प्रदर्शन गिरता गया और वे कई अहम मुकाबले हार गए। राजस्थान ने 11 मैचों में 6 जीत हासिल की हैं और फिलहाल वे छठे स्थान पर हैं। यदि उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें अपने बचे हुए दो मैचों में अनिवार्य रूप से जीत हासिल करनी होगी ताकि वे 16 अंकों तक पहुंच सकें। चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति भी बिल्कुल राजस्थान जैसी ही है और वे भी इसी गणितीय संघर्ष से गुजर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी इस सीजन की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। केकेआर ने टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत ही खराब तरीके से की थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि वे बाहर हो जाएंगे। हालांकि पिछले चार मैचों में मिली लगातार जीत ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया है। कोलकाता ने अब तक 10 मैच खेल े हैं और उनके पास अभी भी चार मैच शेष हैं। यदि वे अपने सभी शेष मैच जीत लेते हैं तो वे 17 अंकों तक पहुंच सकते हैं और अन्य टीमों के खराब प्रदर्शन की बदौलत प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने 11 में से केवल 4 मैच जीते हैं और अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आईपीएल 2026 का यह चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक हो गया है जहाँ हर एक रन और हर एक विकेट प्लेऑफ की किस्मत तय कर रहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, कई बड़ी टीमों के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों ने अंक तालिका में भारी उलटफेर कर दिया है जिससे कुछ टीमों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। रविवार का दिन दो दिग्गज टीमों के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। लखनऊ की टीम ने पूरे सीजन काफी संघर्ष किया लेकिन चेपॉक के मैदान पर चेन्नई के खिलाफ उनकी हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन की पहली टीम बन गई है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई है। उन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिनमें से केवल 3 में जीत दर्ज कर सके। अब यदि वे अपने बचे हुए तीन मैच भी जीत लेते हैं तो भी वे अधिकतम 12 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे जो उन्हें टॉप-4 में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी तरह का दुखद परिणाम रायपुर में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस के लिए भी सामने आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला जिसमें बेंगलुरु ने अंततः दो विकेट से जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस के अरमानों पर पानी फिर गया और वे भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। बेंगलुरु के लिए यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी क्योंकि इस जीत के साथ ही वे अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। आरसीबी के अब कुल 14 अंक हो गए हैं जिससे उन्होंने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। इस जीत ने न केवल आरसीबी को टॉप पर पहुंचाया बल्कि राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इससे पहले आरसीबी और राजस्थान दोनों के 12-12 अंक थे लेकिन अब बेंगलुरु दो अंकों की बढ़त के साथ आगे निकल गई है जिससे राजस्थान की राह और कठिन हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखें तो प्लेऑफ की रेस अब मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात और पंजाब के बीच सिमट गई है। बेंगलुरु ने 11 मैचों में 7 जीत हासिल की है और उनकी स्थिति काफी अनुकूल है। यदि वे अपने अगले तीन मैचों में से केवल एक मैच भी जीत लेते हैं तो प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी और यदि दो मैच जीतते हैं तो उनका क्वालीफिकेशन पूरी तरह कन्फर्म हो जाएगा। हैदराबाद और गुजरात की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जहाँ वे अपने आगामी मैचों के परिणामों के आधार पर अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं पंजाब की टीम के लिए समीकरण थोड़े अलग हैं क्योंकि उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। पंजाब ने 10 मैचों में 13 अंक बटोरे हैं और अब उन्हें अपने अंतिम चार मैचों में से कम से कम दो मैचों में जीत दर्ज करनी होगी ताकि वे 17 अंकों तक पहुंच सकें और प्लेऑफ में प्रवेश कर सकें। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की थी और वे शुरुआती मैचों में अजेय नजर आ रहे थे। लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे चरण में टीम का प्रदर्शन गिरता गया और वे कई अहम मुकाबले हार गए। राजस्थान ने 11 मैचों में 6 जीत हासिल की हैं और फिलहाल वे छठे स्थान पर हैं। यदि उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें अपने बचे हुए दो मैचों में अनिवार्य रूप से जीत हासिल करनी होगी ताकि वे 16 अंकों तक पहुंच सकें। चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति भी बिल्कुल राजस्थान जैसी ही है और वे भी इसी गणितीय संघर्ष से गुजर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी इस सीजन की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। केकेआर ने टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत ही खराब तरीके से की थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि वे बाहर हो जाएंगे। हालांकि पिछले चार मैचों में मिली लगातार जीत ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया है। कोलकाता ने अब तक 10 मैच खेले हैं और उनके पास अभी भी चार मैच शेष हैं। यदि वे अपने सभी शेष मैच जीत लेते हैं तो वे 17 अंकों तक पहुंच सकते हैं और अन्य टीमों के खराब प्रदर्शन की बदौलत प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने 11 में से केवल 4 मैच जीते हैं और अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आईपीएल 2026 का यह चरण बेहद तनावपूर्ण और रोमांचक हो गया है जहाँ हर एक रन और हर एक विकेट प्लेऑफ की किस्मत तय कर रहा है





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