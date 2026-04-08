आईपीएल 2026: राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया, अंकतालिका में शीर्ष पर बरकरार

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराकर अंकतालिका में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। यशस्वी जायसवाल ने ऑरेंज कैप हासिल की, जबकि रवि बिश्नोई पर्पल कैप पर काबिज हैं। पूरी अंकतालिका और प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नज़र।

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 के रोमांचक दौर में, 13वां मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेल ा गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 27 रनों से पराजित किया, जिससे वे अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। मैच के दौरान, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का दबदबा देखने को मिला। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्रों में आरआर ने

उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।\आइए, अब आईपीएल 2026 की अंकतालिका पर एक नज़र डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स, 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर शीर्ष पर विराजमान है। पंजाब किंग्स 3 मैचों में 2 जीत और 1 रद्द मैच से प्राप्त 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स भी 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के बाद 2 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर छठे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मैचों में 2 हार और एक रद्द मैच से मिले 1 अंक के साथ आठवें स्थान पर है। गुजरात टाइटंस ने अपने दोनों मैच गंवाए हैं, और नौवें स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अपने 3 मैच गंवाकर दसवें स्थान पर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि टीमों की रैंकिंग, समान अंकों के बावजूद, रन रेट के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो उनके प्रदर्शन की गहराई को दर्शाता है।\ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दौड़ भी इस सीज़न में काफी दिलचस्प बनी हुई है। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में 32 गेंदों पर 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है। जायसवाल ने 3 मैचों की 3 पारियों में 170 रन बनाए हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 160 रन बनाए हैं। बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के साथ होने वाला है, जिसमें रिजवी जायसवाल को पीछे छोड़ने का प्रयास करेंगे। गेंदबाजी में, राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के पास पर्पल कैप है। मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 विकेट लेने के बाद, बिश्नोई के 3 मैचों में 7 विकेट हो गए हैं। यह दर्शाता है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी इस सीज़न में दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शीर्ष पर हैं। आईपीएल 2026 में आगे की प्रतिस्पर्धा और भी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि टीमें अपनी रणनीति और प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस यशस्वी जायसवाल रवि बिश्नोई अंकतालिका क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KKR vs PBKS Live Updates: पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11आईपीएल 2026, KKR vs PBKS Today Match Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में आमने-सामने हैं। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है।

Read more »

बिहार के भीमराव आवासीय विद्यालयों में 11th एडमिशन शुरू, JEE-NEET की भी मिलेगी कोचिंग, लास्ट डेट 27 अप्रैलBihar Residential Schools Admission 2026: बिहार में डॉ.

Read more »

Kal Ka Mausam: उत्तर भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, जाने कैसा रहेगा आपके राज्य का मौसमKal Ka Mausam: उत्तर भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, जाने कैसा रहेगा आपके राज्य का मौसम 8-april-2026-kal-ka-mausam-weather-update-imd-alert-in-hindi देश

Read more »

टीओडी और शुल्क विनियम, 2026 मेट्रो कॉरिडोर के साथ योजनाबद्ध और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देंगे: मनोहर लालटीओडी और शुल्क विनियम, 2026 मेट्रो कॉरिडोर के साथ योजनाबद्ध और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देंगे: मनोहर लाल

Read more »

अजिंक्य रहाणे के इस बयान पर बुरी तरह भड़के वीरेंद्र सहवाग, कहा- खिलाड़ी ऐसी बात करने से बचेंआईपीएल 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने एक अजीबोगरीब बयान अपने स्ट्राइक रेट पर दिया। जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने रहाणे पर गुस्सा निकाला है।

Read more »

IPL में आज DC vs GT: दिल्ली ने शुरुआती दोनों मैच जीते, गुजरात के कप्तान गिल की वापसी संभवDC vs GT; Delhi Capitals Vs Gujarat Titans Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, DC vs GT IPL LIVE, Arun Jaitley Stadium Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »