आईपीएल 2026: तिलक वर्मा का शतक और जसप्रीत बुमराह की घातक वापसी से मुंबई इंडियंस की मजबूत स्थिति

अहमदाबाद में तिलक वर्मा की शानदार नाबाद 101 रनों की पारी और जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर सफलता ने मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 199 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में मदद की।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल े गए आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी पुरानी लय में वापसी करते हुए सभी को प्रभावित किया। पिछले पांच मैचों से विकेट के लिए जूझ रहे बुमराह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद पर सफलता हासिल की। उन्होंने शानदार लेंथ पर एक ऐसी गेंद डाली जो पिच होकर बाहर की ओर निकली, जिसे साई सुदर्शन ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगकर हवा में गई और कवर

पॉइंट पर तैनात कृष भगत ने इसे सुरक्षित हाथों में लपका। इस गोल्डन डक ने न केवल गुजरात की शुरुआत को झकझोर दिया, बल्कि बुमराह के आत्मविश्वास को भी नई ऊर्जा दी। यह विकेट उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत की तरह था, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में वे अपनी लय खोते हुए नजर आ रहे थे। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही थी। टीम ने मात्र 44 रन के स्कोर पर अपने तीन प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। डेब्यूटेंट दानिश मालेवार, अनुभवी क्विंटन डी कॉक और कप्तान सूर्यकुमार यादव जल्दी पवेलियन लौट गए थे। हालांकि, इसके बाद नमन धीर ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर टीम की पारी को संभालने का कार्य किया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की, जिससे मुंबई का स्कोर सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा। नमन धीर के आउट होने के बाद सारा दारोमदार तिलक वर्मा के कंधों पर आ गया था। तिलक ने क्रीज पर जमते हुए धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल बिठाया। उन्होंने शुरुआत में समय लिया और फिर खेल के अंतिम चरणों में गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। विशेष रूप से 18वें ओवर में अशोक शर्मा की गेंदों पर उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाकर मैच का रुख ही बदल दिया। अंत में तिलक वर्मा की नाबाद शतकीय पारी ने मुंबई इंडियंस को 200 रनों के लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। उन्होंने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए 101 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। 19वें ओवर के अंत तक तिलक 80 रनों पर खेल रहे थे और आखिरी ओवर में उन्होंने चार शानदार बाउंड्री लगाकर अपना शतक पूरा किया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी निर्णय लिया था, लेकिन तिलक वर्मा की बल्लेबाजी और बुमराह की घातक शुरुआत ने मेजबान टीम को दबाव में डाल दिया। यह मुकाबला न केवल तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी के लिए याद रखा जाएगा, बल्कि जसप्रीत बुमराह की फॉर्म में वापसी ने मुंबई इंडियंस के खेमे में बड़ी राहत पैदा की है। दर्शकों के लिए यह एक यादगार मुकाबला रहा, जहां उतार-चढ़ाव के बीच मुंबई ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल 2026 तिलक वर्मा जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज का आईपीएल मैच, 19 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, मैदान पर दिखेंगे वैभव सूर्यवंशीAaj Ka IPL 2026 Match, 19 April: आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर देखने को मिलेगा। दिन के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है।

Read more »

कौन हैं गोवा की Sadhvi Satish Sail? जिनके सिर सजा ‘मिस इंडिया 2026’ का चमचमाता ताजगोवा की Sadhvi Satish Sail ने मिस इंडिया 2026 का ताज अपने नाम किया।

Read more »

KKR vs RR Live: केकेआर को अब भी पहली जीत की तलाशआईपीएल 2026, KKR vs RR Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का 28वां मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाला है।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 20 अप्रैल 2026: आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला, हार के 'चौके' के बाद क्या जीत पाएंगे?Aaj Ka IPL 2026 Match, 20 April: आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

Read more »

IPL में आज गुजरात Vs मुंबई मैच: GT के पास लगातार चौथी जीत का मौका, MI हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगीGT vs MI; Gujarat Titans Vs Mumbai Indians Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, GT vs MI IPL LIVE, Narendra Modi Stadium Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 points table - IPL 2026 प्वाइंट्स टेबलIPL 2026 : केकेआर और पंजाब किंग्स की जीत के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका बदल गई है. आइए इसके बारे में जानते हैं. IPL | खेल समाचार | क्रिकेट

Read more »