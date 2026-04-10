आईपीएल 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीती लगातार दूसरी जीत, हसारंगा की जगह लेगा ये खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम को बड़ा झटका लगा, जब वानिंदु हसारंगा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे को शामिल करने की संभावना है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने जीत की लय बरकरार रखी है। गुरुवार, 9 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में खेल े गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। यह मौजूदा सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार दूसरी जीत थी। टीम ने शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) से हार का सामना किया था, जो उनकी इस सीज़न की एकमात्र हार है।\ आईपीएल 2026 के बीच ही लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसारंगा चोट के कारण

टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि हसारंगा के टीम में वापस आने की संभावना नहीं है। मूडी ने बताया कि टीम प्रबंधन अब उनके बिना ही योजना बना रहा है और 24 से 48 घंटों के भीतर उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा की जाएगी। इस संदर्भ में, ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, साउथ अफ्रीका के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को वानिंदु हसारंगा के रिप्लेसमेंट के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल किया जा सकता है। लिंडे भले ही आईपीएल में पहले कभी नहीं खेले हैं, लेकिन उनके पास दुनिया भर की टी20 लीगों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने अब तक 250 टी20 मैचों में 218 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी रेट 7.42 रही है। इसके अतिरिक्त, वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है।\वानिंदु हसारंगा को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिसके कारण वह क्रिकेट से दूर हैं। इसके अलावा, वह श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट को भी पास नहीं कर सके, जो आईपीएल में खेलने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें पिछले ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह एक भी मैच खेले बिना ही बाहर हो गए। हसारंगा की अनुपस्थिति के बावजूद, लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी आईपीएल 2026 में प्रभावशाली रही है। टीम के स्पिन विभाग में दिग्वेश राठी, एम सिद्धार्थ और शाहबाज अहमद ने अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि, तेज गेंदबाज मोहसिन खान भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे टीम की चिंताएं थोड़ी बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर, वानिंदु हसारंगा का बाहर होना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन जॉर्ज लिंडे के टीम में शामिल होने से इस कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है





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आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स वानिंदु हसारंगा जॉर्ज लिंडे क्रिकेट

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