आईपीएल 2026: गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, रोमांचक मुकाबले में एक रन से जीती

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में एक रन से जीत हासिल की, जबकि डेविड मिलर के एक फैसले ने मैच का रुख बदल दिया। शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद गुजरात टाइटंस हार गई। केएल राहुल ने 92 रन बनाए।

आईपीएल 2026 में, गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की, जो एक रोमांचक मुकाबले में एक रन से जीती। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले दो मैच लखनऊ सुपर जाएंट्स (एलएसजी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ छह-छह विकेट से जीते थे, और फिलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर, गुजरात की टीम पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरुआती दो मैच हार गई थी, जिसके बाद उसने जीत का खाता खोला और अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई। इस मुकाबले में उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आखिरी

ओवर का रोमांच दर्शकों को बांधे रहा। \मैच का निर्णायक मोड़ 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आया, जब डेविड मिलर ने एक रन लेने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें आसानी से रन मिल सकता था। इस फैसले ने मैच का रुख बदल दिया, क्योंकि अंतिम गेंद पर कुलदीप रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स एक रन से जीत गई। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर और जोस बटलर ने अर्धशतक जमाए, जिससे टीम ने 211 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। डेविड मिलर ने अंत तक लड़ाई जारी रखी और 41 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनका सिंगल न लेने का फैसला टीम को भारी पड़ गया।\मैच में कई शानदार प्रदर्शन हुए, जिसमें केएल राहुल का अर्धशतक भी शामिल था, जिन्होंने 52 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे। हालांकि, वह शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुकेश कुमार ने दो विकेट लिए, जबकि लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट लिया। मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, लेकिन गुजरात टाइटंस अंततः एक रन से हार गई। इस हार के बाद भी, गुजरात टाइटंस ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन किया, जिससे यह मैच आईपीएल के इतिहास में यादगार बन गया।\अंक तालिका पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स 3 मैचों में 3 जीत के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 3 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस 3 मैचों में 1 जीत के साथ छठे स्थान पर है। इस हार के बाद, गुजरात टाइटंस को आगे आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। आईपीएल 2026 का यह सीजन क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि हर टीम अपनी जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।





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