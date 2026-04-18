आईपीएल के 19 साल: चिन्नास्वामी में 100वें मैच का संयोग और दिल्ली की शानदार जीत

आईपीएल के 19 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेले गए मैच में कई रोचक संयोग देखने को मिले। दिल्ली ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया।

भारतीय प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) ने अपने 19 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 18 अप्रैल 2008 को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहला मैच खेल ा गया था, जिसने इस रोमांचक लीग की शुरुआत को चिह्नित किया। शनिवार को उसी ऐतिहासिक मैदान पर आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेल े गए मैच में लीग की 19वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया।

यह मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गया, जिन्होंने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में दो खास संयोग देखने को मिले, जिन्होंने इसे और भी यादगार बना दिया। पहला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए, जो आईपीएल के 19 साल पूरे होने के साथ एक दिलचस्प इत्तेफाक था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना 100वां आईपीएल मैच खेला। इस उपलब्धि के साथ, आरसीबी आईपीएल के इतिहास में एक ही मैदान पर 100 मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है, जो टीम के घरेलू मैदान के प्रति गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

मैच की शुरुआत से पहले, आरसीबी ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक विशेष पहल की। टीम के खिलाड़ी हरित जर्सी पहनकर मैदान में उतरे, जो हर सीजन में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उनकी एक परंपरा है। मैच से पहले, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक पौधा भेंट किया, जो खेल के मैदान से परे सद्भावना और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश था।

इस मैच में, फिल सॉल्ट ने आरसीबी की पारी के दौरान 9वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने केवल 30 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की। हालांकि, बाद में कुलदीप यादव ने ही उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक और दिलचस्प पल तब देखने को मिला जब 15वें ओवर में मुकेश कुमार की नो बॉल पर जितेश शर्मा कैच आउट हो गए। हालांकि केएल राहुल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन नो बॉल होने के कारण जितेश को आउट नहीं दिया गया और उन्हें एक रन मिला। इस दौरान जितेश शर्मा 3 रन पर खेल रहे थे। वहीं, 18वें ओवर में कैच लपकने के प्रयास में मुकेश कुमार के चेहरे पर चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा।

आरसीबी की पारी में भी कई महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिले। जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर समीर रिजवी का एक हाथ से अविश्वसनीय कैच लपककर सभी को चौंका दिया। रिजवी 3 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद, 11वें ओवर में विराट कोहली ने केएल राहुल का एक शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। कोहली ने लॉन्ग-ऑफ से बाईं ओर भागते हुए यह कैच लपका, जिसने स्टैंड्स में बैठी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया।

हालांकि, दिल्ली की टीम ने अंत में शानदार वापसी की। 16वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल क्रैम्प के कारण मैदान से बाहर चले गए, जिससे टीम को एक झटका लगा। इसके बावजूद, डेविड मिलर ने अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आखिरी 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत होने पर, मिलर ने रोमारियो शेफर्ड की लगातार दो छक्कों और एक चौके की मदद से दिल्ली को जीत दिलाई। उन्होंने 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर टीम को जीत के शिखर पर पहुंचाया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स का नाबाद 60 रन और केएल राहुल का 57 रन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आरसीबी द्वारा निर्धारित 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने यह रोमांचक मैच अपने नाम कर लिया।





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MI vs PBKS: अर्शदीप सिंह ने मुंबई इंडियंस को डबल झटका देकर जड़ा स्‍पेशल 'शतक', बनाया नायाब रिकॉर्डपंजाब किंग्‍स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मुंबई के खिलाफ एक ओवर में दो विकेट लेकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप ने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे किए।

Read more »

भारत-उज्बेकिस्तान ने एंटी टेरेरिस्‍ट युद्धाभ्‍यास 'डस्‍टलिक' शुरु किया: TIME 100 मोस्‍ट इंफ्लुएंशियल लिस्‍ट...Top current affairs for government job aspirants. India-Uzbekistan begin anti-terror exercise Dustlik. Follow latest updates.

Read more »

Delhi-Dehradun Expressway: सावधान! इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दौड़ रही 'मौत', जरा संभलकर करें सफरदिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वाहन चालक 100 किमी/घंटा की रफ्तार के बावजूद गलत दिशा में चल रहे हैं।

Read more »

Akshaya Tritiya:19 या 20 अप्रैल कब है अक्षय तृतीया ? 100 साल बाद बन रहा है खास संयोगAkshaya Tritiya: अक्षय तृतीया 2026 पर करीब 100 साल बाद दुर्लभ महासंयोग बन रहा है. इस दिन कई शुभ योग एक साथ बनेंगे, जिससे इसका महत्व बढ़ गया है. मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा, दान और निवेश से अक्षय फल मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

Read more »

IPL 2026: आईपीएल के बर्थडे पर इतिहास का गवाह बना एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, आरसीबी की स्पेशल सेंचुरीरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर आते ही इतिहास रच दिया। आरसीबी एक मैदान पर 100 आईपीएल मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है।

Read more »

लखीमपुर को 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे CM योगी, शहर में बनेंगी नई सड़कें और पुलमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखीमपुर खीरी के मितौली दौरे की तैयारियां तेज हैं। वे कस्ता विधानसभा में 100 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

Read more »