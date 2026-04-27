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आईपीएल 2026: सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले टॉप 5 गेंदबाज, टाटा ग्रीन डॉट्स पहल के तहत 1.47 लाख पेड़ लगाए गए

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आईपीएल 2026: सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले टॉप 5 गेंदबाज, टाटा ग्रीन डॉट्स पहल के तहत 1.47 लाख पेड़ लगाए गए
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📆27-04-2026 02:23:00
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आईपीएल 2026 के 19वें सीजन में अब तक 38 मैच खेले गए हैं, और गेंदबाजों ने डॉट बॉल डालकर बल्लेबाजों को परेशान किया है. टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट्स पहल के तहत, हर डॉट बॉल पर एक पेड़ लगाया जाता है. इस पहल के तहत, अब तक 1,47,000 पेड़ लगाए गए हैं. इस लेख में, हम आपको आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे.

आईपीएल 2026 का 19वां सीजन अब तक काफी रोमांचक रहा है, जहां देश और दुनिया के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंजिल पर पहुंचाया है.

गेंदबाजों ने इस सीजन में विशेष रूप से चमक दिखाई है, और डॉट बॉल डालकर बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे हैं. डॉट बॉल, जो रन न होने वाली गेंद होती है, इस सीजन में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हर डॉट बॉल पर एक पेड़ लगाया जाता है. यह पहल बीसीसीआई और टाटा ग्रुप द्वारा शुरू की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीन इनिशिएटिव है.

इस पहल के तहत, खिलाड़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है, और हर डॉट बॉल के साथ एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हैं मोहम्मद शमी, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा और प्रिंस यादव.

इन गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से बल्लेबाजों को परेशान किया है और इस सीजन में अपनी टीमों को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में मदद की है. मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 89 डॉट बॉल डाली हैं, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है. जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 88 डॉट बॉल डाली हैं.

मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 86 डॉट बॉल डाली हैं. कागिसो रबाडा भी गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 79 डॉट बॉल डाली हैं. प्रिंस यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 77 डॉट बॉल डाली हैं.

इसके अलावा, अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं और उन्होंने 8 मैचों में 75 डॉट बॉल डाली हैं. इस लिस्ट में टॉप 4 गेंदबाज सभी तेज गेंदबाज हैं, और कोई भी स्पिन गेंदबाज इस लिस्ट में शामिल नहीं है. इस लिस्ट में चार भारतीय गेंदबाज और दो विदेशी गेंदबाज शामिल हैं. इस सीजन में डॉट बॉल डालने के साथ-साथ, गेंदबाजों ने अपने टीमों को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में भी मदद की है.

इस पहल के तहत, बीसीसीआई और टाटा ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन हासिल किया है, जब जय शाह, बीसीसीआई के माननीय सचिव, ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,00,000वां पेड़ लगाया. इस पहल के तहत, अब तक 1,47,000 पेड़ लगाए गए हैं, और यह कार्यक्रम देश भर में चार स्थानों पर चल रहा है

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