राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर सीज़न का सर्वाधिक स्कोरर बना। फिन एलन, प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल भी 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट पर सफलता हासिल कर रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने अद्भुत प्रदर्शन से इतिहास रचा है। इस युवा सनसनी ने 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 97 रन की बेइन्तेह पारी खेली, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर‑2 में पहुंच गया। वैभव ने सीज़न के 15 मैचों में लगातार 15 पारियों में कुल 680 रन बनाकर टॉप स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है। उनके स्टैट्स को देखते ही शाबाश का हाथ नहीं रुकता - औसत 45.

33 और अति विशिष्ट स्ट्राइक रेट 242.86 के साथ उन्होंने अपनी टीम को तेज़ गति से जीत की ओर धकेला। साथ ही, इस सीज़न में उन्होंने 65 छक्के लगाए, जिससे क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया। वैभव के अलावा इस सीज़न चार और बल्लेबाजों ने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिससे बैटिंग का नया मानक स्थापित हुआ। फिन एलन, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, 11 मैचों में 349 रन बनाकर 214.11 की स्ट्राइक रेट से दूसरा स्थान हासिल किया। पंजाब किंग्स के उभरते ओपनर प्रियांश आर्य ने 13 मैचों में 364 रन बनाकर 211.63 की रेट के साथ तीसरे नंबर पर कब्ज़ा जमाया। चौथे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 563 रन बनाकर 204.73 की स्ट्राइक रेट के साथ टीम को स्थिरता प्रदान की, हालांकि एलिमिनेटर मैच में वह जीरो पर आउट हो गए। उर्विल पटेल, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज, ने इस सीज़न में सीमित अवसरों के बावजूद जब भी मौका मिला, तब अपना जलवा दिखाया। सात मैचों में उन्होंने 129 रन बनाए, औसत 18.43 और 201.56 की स्ट्राइक रेट के साथ। उनके प्रदर्शन को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिलनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं को भी वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जैसा कि भारत के पूर्व कप्तान अश्विन कोहली ने सार्वजनिक रूप से कहा। उनका मानना है कि वैभव का टैलेंट और निरंतरता उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चमकाने में सक्षम है। इस प्रकार, आईपीएल 2026 ने युवा टैलेंट को मंच प्रदान किया है और भविष्य के क्रिकेटिंग दिग्गजों को आकार दिया है





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